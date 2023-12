Secuestraron una motocicleta “floja” de papeles en Eldorado

La Policía de Misiones, en Eldorado, secuestró este martes una motocicleta Honda XR 150 que presuntamente había sido robada en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento tuvo lugar a las 18:50 horas en calle Mataco y Vicente López, en el barrio Ziegler de la localidad misionera.

Los oficiales encontraron el rodado desarmado y envuelto en bolsas negras, como si los delincuentes se disponían a transportar las piezas. La moto, que estaba sin patente, tenía chasis número y motor distintos. También se incautó un guardabarro trasero con dominio, un manubrio con sistema de frenos y dos ruedas armadas.

La Policía de Misiones intentará confirmar si la motocicleta efectivamente procede de un robo en territorio bonaerense, como se sospecha. Por lo pronto, se abrió una investigación para tratar de determinar la procedencia de la Honda XR 150.

Consejos a la hora de comprar un vehículo

A la hora de comprar una moto, es muy importante cerciorarse de que no sea de procedencia dudosa o robada. Lo primero es solicitar al vendedor toda la documentación que acredite la titularidad de la motocicleta. Debe mostrar factura de compra, título de propiedad actualizado y en regla con los pagos de patente. Además, hay que verificar que el número de motor y chasis coincidan con lo que figura en la documentación.

Si hay algún indicio de que la moto puede ser robada, como precio demasiado bajo, venta apresurada o negativa a mostrar documentos, lo recomendable es no concretar la compra. Se aconseja tomar los datos del vendedor y de la motocicleta (marca, modelo, color, patente, etc.) y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades. No se debe caer en la tentación por una supuesta ganga, ya que adquirir un vehículo con pedido de secuestro activo implica complicidad en un delito.