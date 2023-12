Tras las medidas de Luis Caputo: a cuánto se irá el dólar tarjeta y qué pasará con Netflix y Spotify

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el paquete de medidas económicas con un mensaje grabado que duró 17 minutos. El paquete incluyó una suba del dólar mayorista a $800. Se trata de un salto cambiario del 118% del dólar mayorista, desde los $366,45 de este martes.

El dólar tarjeta, el tipo de cambio que se aplica a las compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior, quedará en $1.320 (a partir de ahora regirá un 30% Impuesto País, 35% Impuesto a las ganancias y se elimina Bienes Personales). Queda definir si el «dólar Netflix» será el mismo que la tarjeta o habrá un cambio en los impuestos que pesan sobre él.

En la previa a los anuncios, el dólar tarjeta incluía un 100% de percepción de Ganancias, un 25% de bienes personales, que se le sumaba al 30% del impuesto PAIS. Esto implicaba un tipo de cambio con un 155% de impuestos sobre el valor del dólar oficial. Ahora pesa un 65% de impuestos sobre el tipo de cambio oficial que se elevó esta jornada hasta los $800.

Dólar blue, ¿Qué pasará?

«El dólar blue va a subir por lo menos un 20% en estos días porque estamos en días previos a vacaciones», aseguró a Ámbito el economista Federico Glustein. Por lo cual, el analista financiero, Salvador Di Stefano agregó que mañana la brecha entre el blue y el oficial será «de más del 50%».

De esta manera, el dólar blue, que este martes finalizó en $1.070, subiría en las próximas jornadas aproximadamente $200 hasta los $1.270, lo cual dejaría la brecha en torno al 58,8%. Así, la reducción del spread sería de 133,24 puntos porcentuales.

«La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $1.320, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más», explicó el analista financiero.

FUENTE: Ámbito.