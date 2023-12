Ataque de furia en Tandil: le secuestraron la moto, destruyó la grúa a pedradas e hirió a dos agentes

Fuera de sí, un joven atacó a pedradas una grúa durante un operativo de tránsito en la ciudad bonaerense de Tandil porque le habían secuestrado la moto. El saldo fue dos agentes heridos. Todo ocurrió durante la noche del domingo en la zona de la diagonal Arturo Illia, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. En los videos replicados en las redes sociales se puede ver al joven con el casco puesto y vestido con un buzo y bermudas.

Enojado porque le habían retenido su moto, tomó piedras y adoquines y las empezó a arrojar violentamente hacia la grúa de la Dirección de Tránsito. En unas de esas embestidas, hizo estallar la ventanilla del conductor.

La intervención de los agentes que intentaban frenarlo fue en vano, y el agresor repitió su acción al menos tres veces. Producto del ataque, dos trabajadores resultaron heridos, según contó el director de Control Urbano Vehicular del municipio, Walter Villarruel, en declaraciones reproducidas por el medio local Eco de Tandil.

El control se había iniciado luego de las reiteradas quejas de los vecinos porque esa avenida se transformó en el lugar de encuentro de motoqueros para exponer los sonidos de los caños de escapes libres. Incluso, durante la filmación del ataque la grúa, se escucha repetidamente la aceleración y el escape de una de ellas.

“Este problema lo tenemos, no lo desconocemos. Fue un fin de semana muy complicado. Estuvimos desbordados. La relación de fuerza era 50 a 1 entre las motos y nosotros”, expresó Villarruel.

“Son personas que no captan órdenes, que no quieren dejarse controlar. Son gente muy violenta, que no le importa absolutamente nada. Atinan a evadir, a golpear y encarar con la moto”, agregó, preocupado.

Durante el fin de semana hubo una juntada de motociclistas de la región, organizada por Moto Sierras Tandil. Sin embargo, desde la agrupación negaron tener relación con estos violentos episodios y los repudiaron.