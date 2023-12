Explosión e incendio en el edificio contiguo a la Secretaría de Trabajo: cae mampostería y evacúan empleados

Un fuerte operativo de seguridad para evacuar la zona del Bajo porteño tras la explosión e incendio en un edificio contiguo a la Secretaría de Trabajo, con cortes preventivos de calles. El SAME y los bomberos trabajan en el lugar, mientras que algunas personas son asistidas con oxígeno.

De igual manera, hasta el momento no se registraron heridos de gravedad y piden a las personas no acercarse a la zona. Trabajan por lo menos 7 ambulancias del SAME en el operativo.

Por el momento, el SAME y Bomberos trabajan en el edificio al lado de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Alem al 600, por un incendio. Testigos reportaron que se registró una explosión en el 6° y 7° piso. Se trata de

Noticia en desarrollo…