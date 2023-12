Habló por primera vez el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Mañana se realizarán los anuncios económicos”

El vocero presidencial Manuel Adorini brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada. Se trata de la primera de la gestión de Javier Milei y adelantó que serán diarias. "No hay plata, no es una frase hecha y se va respetar a rajatabla", lanzó.

La primera conferencia del nuevo Vocero Presidencial se llevó adelante en la mañana de este lunes, en la sala de conferencias de Casa Rosada. Mientras tanto, crece la expectativa por los anuncios de las primeras medidas económicas del nuevo Gobierno, con Luis «Toto» Caputo a la cabeza del Ministerio de Economía.

La reunión será luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, brinde su primera conferencia de prensa para marcar agenda en la sala de conferencias.

Con respecto a la conferencia de prensa, en reiteradas oportunidades, Adorni expuso que “mañana, está por definirse el horario, los anuncios en materia económica estarán brindados por el Ministro [Luis] Caputo”.

“A partir de ahora quedo a disposición de cada uno de ustedes”, dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial de Javier Milei, esta mañana. “Quedó claro al menos el trazo de los cuatro años de gobierno”, apuntó, y señaló: “El camino es claro es terminar con la decadencia, con la pobreza, con la inflación que nos acompaña desde hace 21 años”.

“Es el inicio de una Argentina distinta”, continuó Adorni, y añadió: “Se vienen tiempos de cambios, que serán complejos y espero estar a la altura de las circunstancias”.

“Estamos todos muy preocupados, entendemos la ansiedad y la desesperacion de muchos por conocer las medidas”, dijo Adorni, al ser consultado por las medias económicas de la nueva administración, y anticipó: “Mañana los anuncios estarán realizados en materia económica por el ministro Luis Caputo. No les puedo brindar el horario porque todavía no lo tenemos definido”.

“Vamos a terminar con la futurología, no me gusta. Las definiciones van a estar mañana en la voz del ministro Luis Caputo”, apuntó Adorni, al ser consultado sobre qué pasará con el dólar blue y los mercados esta mañana.

Y añadió: “Mañana se van a conocer las medidas. No me traten de extirpar ningún dato porque no los tengo”.