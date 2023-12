El flamante diputado provincial, Rudi Bunziak, expresó su compromiso con la juventud y los objetivos de trabajo, tras asumir en la Cámara de Diputados Misiones.

Rudi Bunziak, abogado y reconocido automovilista, destacó su compromiso con la juventud y los desafíos que enfrentará en su nuevo rol.

«Venimos recorriendo la provincia y en constante trato con los jóvenes. Vemos necesidades en las que podamos trabajar, en la que podamos aportar y gracias a Dios y por supuesto, a la conducción del ingeniero Carlos Rovira, hoy tenemos el lugar en la Cámara de Diputados donde vamos a trabajar para ir cumpliendo esos objetivos», expresó Bunziak.

En esa línea aseguró que no harán también todo lo necesario para sumar a los jóvenes indecisos o que aún no están en la política con el fin de trabajar en conjunto, construir, debatir ideas y también por qué no, “ser parte del gran proyecto que es la Renovación”.

Sin dudar y con gran entusiasmo el diputado reafirmó su compromiso para trabajar en todo lo que necesite la ciudadanía.

