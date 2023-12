El ingeniero e intendente de Posadas, “Lalo”, comentó que es un día de mucha emoción y realizó un agradecimiento especial a las personas que confiaron en él para renovar su voto ciudadano

En la sesión especial de asunción de nuevas autoridades, Leonardo Stelatto asumió como intendente de la ciudad de Posadas, “este año, el pueblo posadeño me brindó nuevamente su voto de confianza para un nuevo periodo al frente de la ciudad. Solo puede expresar una profunda gratitud…les garantizó que seguiremos dando todo nuestro esfuerzo donde siempre nos encontraron, en las calles junto a ustedes, poniendo el cuerpo a los problemas para encontrar soluciones”.

“Con humildad y profundo respeto a la ciudadanía llevaremos adelante la defensa del futuro a la calidad de vida y a la libertad de crear y crecer en nuestra tierra”.

Asimismo, recordó como comenzó su primera asunción, “con este mandato, se decía “se viene Lalo”, pero en realidad, se venía la esperanza de que a cada casa llegara el alumbrado, el transporte y la limpieza, llegara el asfalto, lo cual fue la llegada de la dignidad”.

A su vez, el intendente, hizo una mención especial, refiriéndose a que las tan famosas frases de volver “linda de nuevo” la ciudad, fueron la brújula de este recorrido y “fueron palabras que tomamos prestadas de nuestro poeta mayor, el querido Ramón Ayala”.

Por su parte, el funcionario aseguró que seguirán fomentando los proyectos que realzan la tecnología, la innovación y la sostenibilidad de la ciudad, “Posadas debe consolidarse como un centro de atracción de las nómadas digitales del mundo, que encuentren en nuestras playas, parque y veredas un lugar accesible y dinámico para trabajar”.

También, comentó que su objetivo no se basa solamente en infraestructura, “la ciudad no solo se compone de casas y edificios, si no que también, de la vivencia y experiencia de sus vecinos, para construir ciudad, debemos construir comunidad, una comunidad plural que haga lugar a los proyectos municipales y a los sueños y anhelos de cada uno”.

En este sentido, Stelatto destacó la presencia en el recinto de Carlos Rovira, presidente del Frente Renovador de la Concordia. Además, indicó que los nuevos desafíos de esta segunda gestión tienen que ver con continuar la temática que se inició durante estos cuatros años, compartiendo el diálogo con los distintos actores de la sociedad y el arco político.

Además, recordó que esta tarde a partir de las 18 tomarán juramento los secretarios que lo acompañarán durante su segundo mandato. El evento se realizará en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento. «Hubo cambios de secretarios y en los nombres de las secretarías», agregó.

Para finalizar, recordó que este hoy, 10 de diciembre, se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia nacional “Quiero rendir homenaje a esos hombres y mujeres que hicieron posible que nuestro país retomara el camino de la paz”.