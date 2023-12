Cristina Pérez anunció que dejará Telefe Noticias tras la designación de su pareja como ministro de defensa

La reconocida periodista Cristina Pérez, conductora del icónico noticiero "Telefe Noticias", anunció oficialmente su decisión de dejar el programa después de la designación de su pareja, Luis Petri, como Ministro de Defensa de la Nación bajo la administración de Javier Milei.

La revelación tuvo lugar durante la presentación de su libro «Renacer» y una entrevista en el programa «La Trama» de La Nación +. Mientras Pérez hablaba sobre su obra, una periodista le preguntó sobre cómo manejaría su profesión con la posición de su pareja como ministro. Entre risas, Pérez respondió con humor, mencionando que pensó que la pregunta sería sobre la apariencia de su pareja.

La entrevistadora continuó indagando sobre el impacto que tendría el rol destacado de Petri como Ministro de Defensa en la carrera de Pérez. La periodista confirmó que dejará «Telefe Noticias» para explorar nuevos proyectos sin abandonar completamente Telefe.

“Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”, explicó Pérez.

Aunque no reveló detalles específicos sobre su nuevo programa, Pérez expresó que también está trabajando en proyectos especiales para el noticiero. «Esto es nuevito, pero es así», afirmó Pérez, refiriéndose a su decisión de dejar «Telefe Noticias». En cuanto a su nuevo camino profesional, la experimentada periodista señaló que es tiempo de «renacer», haciendo eco del título de su libro.

Los seguidores de Cristina Pérez estarán atentos a los próximos pasos de la periodista y a los detalles de su nuevo programa, que promete ser una faceta renovada de su destacada carrera periodística. Con información de Minuto Uno.