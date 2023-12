Copa de la Liga | River enfrenta a Rosario Central en busca del pase a la gran final: hora, TV y formaciones

River y Rosario Central protagonizarán la segunda semifinal de la Copa de la Liga Profesional este sábado, desde las 22, con la ilusión de dar un paso más hacia la consagración. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que contará con ambas parcialidades, será el escenario que le dará el marco a este atractivo cruce que definirá al otro finalista.

El Millonario, que llega a esta instancia tras ganarle 2-1 a Belgrano con el gol agónico de Facundo Colido (el primero desde que llegó a Núñez), buscará cambiar la imagen del último antecedente reciente contra el Canalla, en el que se vio superado y terminó cayendo por 3-1 en el Gigante de Arroyito ante un Jaminton Campaz incontrolable.

Con la baja de último momento de Milton Casco, que justamente tenía chances de regresar al lateral derecho para intentar contener al desequilibrante colombiano, Martín Demichelis seguiría optando por Santiago Simón en ese sector, aunque tampoco se puede descartar la opción de que Paulo Díaz juegue como 4.

Con este panorama, la formación de River sería la misma que le ganó una semana atrás al Pirata en este mismo estadio, es decir, con Manuel Lanzini en el banco de suplentes. Otro punto a remarcar es que Miguel Borja todavía continúa con la recuperación de su desgarro en el aductor y no estará a disposición de Demichelis.

Por su parte, Rosario Central, que se metió en semifinales de la Copa de la Liga al vencer a Racing en los penales luego del empate 2-2 en el tiempo reglamentario, sueña con repetir aquella función del 11 de noviembre ante el conjunto de Núñez para llegar a la definición por el título.

Aunque hasta el momento no hay grandes indicios, todo parece indicar que Miguel Ángel Russo no metería mucha mano en el equipo y hasta podría salir al campo de juego con los mismos once que lo hicieron en Salta el fin de semana pasado.

Las formaciones de River y Rosario para las semis de la Copa de la Liga

River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Salomón Rondón.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Kevin Ortiz, Agustín Toledo; Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy.

Hora: 22:00.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.