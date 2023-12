Mundial de Karting | El misionero Francesco Grimaldi quedó muy cerca de meterse en la final

El nacido en Posadas estaba teniendo una gran jornada, partiendo desde la posición 14° y avanzando a paso firme metiéndose entre los mejores 10 de su grupo, pero un toque con posterior sanción lo dejaron en el puesto 40°.

El misionero Francesco Grimaldi (Zaffaroni Kart) no logró avanzar a la final del Mundial de Karting de la Rotax, que se realizará mañana en el Kartódromo Internacional de Bahréin. De igual manera, fue una gran competición para el campeón argentino y sudamericano.

En la jornada de hoy, el posadeño salió al warm up y se ubicó en la 11° posición lo que hacía ilusionar a todo el equipo. En la Prefinal, Grimaldi corrió dentro del segundo grupo y partió desde la 14° posición. En los primeros giros buscó avanzar y llegó a estar cerca de los diez, pero promediando la competencia y en el afán de avanzar tuvo un toque, metió trompa, fue sancionado y terminó en el 33° puesto de su grupo y en el puesto 40 de la general.

El ganador del parcial fue el inglés Mark Kimber (Strawberry Racing) y mejor clasificado de la general fue otro inglés Sean Butcher (KR Sport).

Como solo clasifican 36 mejores tiempos, el misionero se quedó sin la gran final, pese a ser el mejor argentino ubicado en la categoría Senior. Thiago Díaz quedó en la 61° posición y Gustavo Carreira quedó en la 70°.

“La Prefinal más dura que me tocó correr de todos los mundiales, muy áspera. En la largada ya había metido la trompa porque se frenaron adelante y después algunas malas decisiones me hicieron retrasar y con la penalización no fuimos más para atrás y quedamos a 4 puestos de entrar a la final”, comentó Chicho.

“Fue uno de los años más difíciles que me tocó, hasta el más difícil te diría. Agradecer a mi familia que siempre me apoyo, y con los sponsors que me acompañan desde siempre Yerba Mate Don Basilio, Utedyc, Excavaciones Pastori, OMP Argentina, Multiservi, Tony Kart Argentina y a mi gran equipo Zaffaroni Kart, dimos todo, pero nos quedamos sin final”, finalizó.

Fuente: Mundo Motor Misiones