Milei llamó a Grabois y se solidarizó con él tras la agresión que recibió en un restaurante

El dirigente social y líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, contó este viernes que el presidente electo de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, lo llamó tras la agresión que sufrió en Palermo cuando tomaba un café con su padre.

“Me llamó Milei, tuvo una actitud correcta”, dijo al referirse al episodio que vivió el pasado martes, cuando en plena calle un hombre lo insultó y le recriminó por los precios de los productos que estaba consumiendo.

En una entrevista para Radio 10, si bien marcó las diferencias ideológicas que lo enfrentan con el libertario, el también excandidato de Unión por la Patria relató que el futuro presidente lo llamó para solidarizarse. “Qué cagada lo que pasó, yo estoy en contra de estas cosas, me parece mal”, le expresó el libertario. “La verdad es que tuvo una actitud correcta. Me pareció sincero su llamado”, agregó el dirigente.

La agresión que sufrió Grabois

El excandidato a presidente se encontraba tomando un café con su padre en Palermo cuando fue increpado por un hombre que le recriminó sobre los precios de los productos que estaba consumiendo allí. Se encontraban en la intersección de las calles Jerónimo Salguero y Cerviño, a dos cuadras de Avenida del Libertador, en uno de los barrios más caros de la Ciudad. “Ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Café $1200, empanada $1000. Después no sabemos de qué labura ni nada”, se le escuchó decir al hombre que grababa el video.

En este momento su padre se levantó de la mesa y se mostró enojado. “Sos un hijo de puta, yo soy el padre, tomátelas”, lanzó y estuvo a punto de agredir al sujeto, pero su hijo lo detuvo. Acto seguido, Grabois desplazó al agresor hacia la vereda de enfrente, en un intento de quitarlo del lugar. “Basta Juan, boludo”, le gritaron transeúntes.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y fue repudiado por varios dirigentes del arco político, entre ellos el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la senadora Juliana Di Tullio; y el diputado radical Martín Tetaz.

Otras definiciones de Grabois

En la entrevista el excandidato a presidente también habló sobre la situación económica que enfrenta la Argentina y criticó el plan de Milei. “Mínimo nos esperan unos tres meses muy dolorosos para nuestro pueblo, con una inflación situada en un 100% para los próximos meses”, advirtió respecto de los precios de los alimentos. “Va a ser durísimo”, agregó. Sobre el triunfo del libertario el 19 de noviembre, indicó: ”Ganó el desencanto y el sentimiento de traición y de desamparo de un pueblo que tiene el 40% de su gente sumida en la pobreza y que va a terminar con el 50% probablemente”.

Además, en línea con su campaña contra LLA, criticó a la vice de Milei, Victoria Villarruel. “Lo que para mí siempre estuvo claro es que la vicepresidenta tiene unas ganas de que a través de ella asuma el Partido Militar”, lanzó en referencia a una supuesta simpatía de Villarruel hacia la última dictadura militar (1976-1983). “Estoy convencido porque tiene la vocación de los milicos de toda la vida”, sentenció.

Por último el dirigente hizo una reflexión sobre su paso por el Frente de Todos, posteriormente Unión por la Patria (UP), donde se presentó a primarias contra el entonces ministro de Economía Sergio Massa y obtuvo el 5,85 por ciento de los votos. “Yo no fui parte del gobierno, fui parte de la coalición. Promovimos las movilizaciones por el salario básico universal, alguna cosa hicimos, pero hice lo suficiente”, expresó. Finalmente, criticó los festejos de UP por las asunciones de los nuevos legisladores en el Congreso: “Si la militancia es un espacio para conseguir empleo, reconocimiento, cargos y guita, estamos jodidos, se termina el proyecto nacional y popular, se acabó, hay que cerrar la persiana”.

