Continúa la muestra artística «Transluciente Dualidad» en Alegrarte

«Transluciente dualidad» es el enigmático y cautivante título con el que las artistas misioneras Mónica Ambrozevoch y Ailin Majeras bautizaron a esta fascinante muestra que se está llevando a cabo durante todo el mes de diciembre en Alegrarte, Roque Sáenz Peña 1870 de Posadas, de martes de domingo de 17:00 a 23:00.

En «Transluciente dualidad» el vidrio es el punto en común y el medio de expresión elegido por Monica y Ailin para establecer un diálogo que fusiona historias, sentires, técnicas y materiales realizando una exploración profunda desde la transparencia y la autenticidad.

El vidrio y la resina se convierten en una metáfora de la vulnerabilidad y fortaleza humana. Mientras las geodas, con su dureza exterior y sus cristales relucientes, representan los tesoros ocultos, la belleza interior de cada individuo, su esencia personal. A vez las piedras, resultado de una construcción paciente y sólida, son una alegoría y una conexión con la memoria colectiva, uniendo ambas historias.-

El color, la trama, la textura se suman y potencian los materias, llevándonos a sentir, a emocionarnos, a explorar los vínculos y relaciones humanas. Porque en «Transluciente dualidad» el diálogo se centra en ser la voz y los ojos del silencio, del temor, del abuso, realizando un recorrido simbólico de la introspección al despertar de la conciencia, al hablar y a ser escuchados.

Ambas artistas realizan un llamado a la empatía personal y colectiva, a explorar la complejidad de la existencia humana, los vínculos y sus tramas, y con «Transluciente dualidad» nos invitan a reflexionar con cada pieza nuestra posición, nuestra vulnerabilidad y fortaleza, conectándonos con los demás.-

Transluciente dualidad: Monica Ambrozevich

Monica Ambrozevich nació en Oberá, Misiones, y de muy pequeña se mudó a Posadas.. Comenzó pintando acuarelas, hasta que conoce la técnica de vitrofusión y se siente cautivada, aún cuando los primeros años no fueron fáciles, pues en Posadas no le resultó sencillo hallar materiales y conocimientos de técnicas de vidrio.

Realizó cursos y seminarios con Andrea da Ponte, Miguel Diez, Laura Rivolta, Karina Neu, Maria Alejadra Delaufe y Luis Guianera en Buenos Aires. A partir de la pandemia, realizó cursos online.

Conoció la técnica de Pâte de verre de la mano de Paula Lekerman y participó en cursos virtuales con Candelaria Tascheret y Eduardo Naveira. De la mano del Maestro Guillermo Lastra realizó trabajos de Soplado en Vidrio. Tambien tomó clases con Natalia Gerschcovich, artista argentina que vive en Río de Janeiro, y con la artista Miriam Di Fioreen, en Mornico, Italia.

Trabaja distintos materiales y técnicas desde el común vidrio float hasta importados como el Bullseye y utilizando métodos como el Paté de Verre, vidrio soplado o con soplete.

Entre sus exposiciones y trabajos podemos mencionar:

Primera Bienal de Vidrio iberoamericana.

Muestra de la Escuela de Vidrio de Berazategui en 2022.

También en 2022 trabajó en el altar de la Virgen de la Piedad, Iglesia Catedral Posadas, e intervino vidrios en Buenos Aires y Uruguay, en la muestra anual del Grupo Experimental de Vidrio, con la dirección de Andrea da Ponte.

2018 realizó la capilla del Santísimo, Iglesia Catedral Posadas.

En octubre de 2016 trabajó en la iglesia del Cura Brochero, Itaembé Guazú, Posadas.

En el 2015 intervino en el Parque Temático de la Cruz.

Actualmente trabaja en su proyecto de búsqueda personal en torno al legado y al mundo que la rodea con la naturaleza y una búsqueda de textiles y tramas de sus generaciones pasadas. «El vidrio es un elemento que tiene sus tiempos y sus etapas y nos enseña a cultivar la paciencia y saber esperar en un mundo tan dinámico donde todo se quiere ya” afirma Mónica Ambrozevich.

En «Transluciente dualidad» Monica desentraña la complejidad y riqueza del vidrio, explorando las transiciones y transformaciones a través de una fusión única entre textura y color. En esta ocasión emplea materiales y técnicas variadas como vidrio común, float e importados, bullseye y métodos como el Paté de Verre, vidrio soplado y con soplete.

Aborda la trama como un hilo conductor, tejiendo cuidadosamente filamentos e hilos de vidrio dando forma a un paisaje visual evocador, creando un mundo que transcurre entre lo tangible y las sugerencias de otras realidades más allá de nuestra percepción inmediata.

La metáfora de la transición, yace en el corazón de las piezas que dialogan entre sí y se manifiesta a través de la representación simbólica de los elementos fundamentales: agua, fuego, aire y tierra.

Es una danza visual, explorando la dualidad entre lo líquido y lo ígneo, lo etéreo y lo sólido, lo efímero y lo permanente, capturando la esencia fugaz del alma en contraste con la durabilidad del cuerpo.

Las obras se convierten en testigos de una transición que va más allá de la mera representación visual, alcanzando un significado más profundo sobre la fugacidad de la existencia y la perdurabilidad del ser.

Los colores desempeñan un papel crucial en la narrativa y se entrelazan simbólicamente con los elementos fundamentales de «Transluciente dualidad». El rojo y el amarillo, alusivos al fuego y la tierra, simbolizan la dureza, la vida misma, mientras que el azul, el verde y el violeta, asociados al aire, el agua y la transformación, representan la libertad, las experiencias, la sabiduría. Cada tonalidad contribuye a la poesía visual, subrayando la riqueza simbólica detrás de cada elección cromática. Así también, las texturas nos llevan a las relaciones humanas y al entretejido de estas.

En cuanto a la materialidad nos recuerda lo efímero y permanente, su forma es efímera, muta se adapta a las acciones externas, se transforma y evoluciona, incluso cuando se rompe, pero su esencia se mantiene y perdura.-

Su obras, invita al espectador a sumergirse en la riqueza simbólica del arte en vidrio, explorando las transiciones que dan forma a nuestra experiencia y revelando la belleza que surge en la intersección de lo que observamos y sentimos.-

Transluciente dualidad: Ailin Majeras

Ailin es una joven artista misionera oriunda de Eldorado, nacida en 1991, y es pintora de arte contemporáneo y decorativo.

“Desde pequeña fui muy curiosa y siempre me gustó conocer diferentes técnicas, al comienzo guiada por mi madre, diseñadora de modas, tuve la posibilidad de experimentar infinidad de materiales que quizá no son habituales en un taller de arte para niños. A la edad de 18 años, nuevamente impulsada por mi gusto por el arte, me fui a Buenos Aires, donde me recibí de diseñadora Textil y de indumentaria, aquí aprendí muchos conceptos y un método de trabajo proyectual que hasta el día de hoy aplico en la creación de algunos trabajos.”

En su corta carrera y riquísima carrera Ailin majeras realizó los siguientes cursos y exposiciones:

2010-2015 Diseño textil y de Indumentaria, Universidad de Palermo.

2012 Seminario de sublimación textil. Estudio Circa.

2012 Estudio de diseño textil y gráfica .Profesora Marín Paula (UBA).

2013 Seminarios de tintes naturales: técnicas de estampado y ecoprint, Profesora Luciana Marrone.

2014 Seminario de serigrafía en Instituto CIATSE.

2018 Curso de técnico aplicador de pisos de diseño Wonderful 3D.

2022 Técnicas de ilustración creativa Procreate, Verónica Navarro.

2022 Retrato Ilustrado, Procreate, Elena Garnu.

2022 Urban Art: de la ilustración digital al mural de gran escala, Ceroker.

2022 Iniciación a la pintura con spray, Miguel Ángel Belinchon (Belin).

2022 Retrato experimental: fusiona óleo, acrílico y pintura en spray.

2019 Muestra grupal: Segunda Muestra Provincial de Artistas Misioneras, Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

2019 Muestra Individual Serendipia, Museo Municipal Lucas Braulio Areco.

2019 Pinceladas solidaria: Pintura en vivo en la Fiesta Nacional de la música del litoral.

2022 Muestra individual Florecer, Instituto Misionero del Cáncer.

Ailin toma las geodas como un relato, una búsqueda personal. Su corteza áspera y dura representa las capas externas que todos llevamos y trabajamos, procesando para superar las barreras y descubrir la verdadera esencia, el relucir de los cristales.

Su composición resalta las piedras como memoria personal y colectiva que se transmite con las experiencias individuales y comunitarias. En «Transluciente dualidad» Ailin une la piedras, los cristales, la resina y el el vidrio en una composición que refieren al tránsito de la opresión a la liberación, mostrando la transparencia, fragilidad, dureza, capacidad de mutar y resurgir.

En este sentido el arte, lleno de textura y color, se convierte en una metáfora poderosa de la búsqueda de la autenticidad, de quienes somos, de nuestro ser y de cómo nos afecta y afectamos a los demás.