Misionero corrió los 100K de El Cruce de los Andes y alcanzó el tercer puesto de su categoría

Este fin de semana se llevó a cabo en Bariloche una nueva edición de El Cruce, una carrera de 100K en la que el objetivo es cruzar la Cordillera de los Andes. El misionero Marcelo Mohr participó por primera vez de la competencia y logró el tercer puesto en su categoría.

Marcelo Mohr, corredor misionero

Cabe señalar que, dado que la Cordillera de los Andes ofrece muchísimos pasos por donde unir ambos países, el recorrido cambia todos los años, manteniendo siempre marcos geográficos únicos en el mundo. Mohr señaló que, aunque ya había participado en otras carreras en el sur del país, este evento se ganó su admiración y asombro.

Durante los 100k los más de 4000 competidores tuvieron que escalar montañas y luego descenderlas, y así también cruzar por senderos tapados por la nieve, entre otros desafíos. El corredor misionero señaló que, junto a sus compañeros, entrenaron todos los días para prepararse y viajaron en reiteradas ocasiones a Cerro Corá y Andrade para ejercitarse en sus colinas.

Con respecto a su logro de quedar en el tercer puesto de su categoría (de 30 a 34 años), y quinto en las posiciones generales, a 21 segundos del cuarto puesto, el mismo indicó: “Si me hubiese planteado algún logro no me hubiese imaginado este resultado”. También, contó que el evento es considerado como la carrera con mayor logística del mundo, debido a los dos campamentos que realizan, los 4 grupos y las diversas categorías con la que cuenta la organización.

Mohr reconoció que la segunda etapa fue la más compleja para él, ya que tuvo que escalar alrededor de 600 metros de altura en dos kilómetros. “Fue muy técnica, una etapa muy dura”, señaló. De igual manera, la tercera etapa de la carrera también fue complicada debido al largo trayecto que tuvieron que correr luego de haber pasado por grandes desafíos.

Finalmente, el corredor misionero indicó que tras descansar por una semana volverá a entrenar para participar de la edición del año próximo. “Vale la pena participar, son carreras muy lindas y únicas”, concluyó.