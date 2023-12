¿Cómo proteger a las mascotas durante las fiestas y la ausencia por vacaciones?: recomendaciones clave de la veterinaria Belén Lanzos

De cara a la proximidad de las festividades de fin de año y las planificaciones para las vacaciones, la veterinaria Belén Lanzos ofreció valiosas recomendaciones para asegurar el bienestar de las mascotas. La experta abordó desde el impacto de la pirotecnia hasta los cuidados necesarios durante los viajes o las ausencias temporales de sus dueños.

Belén Lanzos- Cadena Express

Lanzos, profesional en el campo veterinario, se refirió a la complejidad que enfrentan las mascotas durante las celebraciones y las vacaciones. «Estos tiempos de fiesta, con una parte de los ruidos y otra parte de las vacaciones, son dos puntos bastante complicados al final del año para la vida animal», señaló.

En relación con los estragos que la pirotecnia puede causar en los animales, Lanzos mencionó la existencia de una ordenanza local (Ordenanza N° 81) que promulga una «Posadas Libre de Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro». Además, brindó consejos específicos según el perfil de cada mascota, sugiriendo métodos naturales, pastillas y técnicas como la maniobra de Tellington o la música en habitaciones cómodas.

Por otra parte, sobre las vacaciones, la veterinaria instó a no abandonar a las mascotas y, en su lugar, dejarlas al cuidado de personas responsables. «Más allá de que nosotros tenemos la problemática todo el año, pero está la gente que se va de vacaciones y deja el animalito», comentó.

La especialista puntualizó en el estrés que incluso viajes cortos pueden causar en las mascotas debido a la ausencia de sus dueños, el cual se manifieta a través de síntomas urinarios o cutáneos. “Incluso si él no está acostumbrado a recibir visitas, tiene síntomas de estrés. O normalmente son síntomas urinarios, más en el gato, o en la piel. En la piel se manifiesta el estrés”, explicó Lanzos.

Por último, aludió al vértigo que pueden experimentar algunos animales durante los viajes en vehículo. “Ellos no tienen la visión como nosotros. O sea, vos te sentás en el auto y vos ves hacia afuera. Ellos no sienten el movimiento pero no ven nada. Entonces están sintiendo un movimiento, aparte de que les da miedo y la inestabilidad que les genera por tener, por ejemplo, problemas en el oído medio, todo eso le suma al vértigo. Terminan vomitando”, advirtió.