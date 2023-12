La abogada de Rita Cervantes afirmó que “los jueces tuvieron en cuenta las situaciones particulares en las que se encontraba al momento de cometer el hecho“

Este miércoles se dio a conocer el veredicto en el caso judicial de Rita Cervantes, quien ya tenía una condena previa y ahora fue llevada a juicio oral por la tentativa de homicidio de su hija, enmarcado en lo que se ha simplificado como una situación de psicosis puerperal.

Luciana Sommer – República

El tribunal Penal Dos de Posadas, encabezado por César Yaya, condenó a Rita Cervantes a cuatro años de prisión por intentar asesinar a su hija recién nacida. La abogada defensora, Luciana Sommer, explicó que “dos de los jueces se inclinaron por la condena a Rita, por la tentativa de homicidio hacia su hija, y otro de los jueces del tribunal resolvió en función de la absolución”.

Señaló que aquellos jueces que resolvieron en función de la condena lo hicieron contemplando las circunstancias atenuantes de la punibilidad. “Tuvieron en cuenta las situaciones particulares en las que se encontraba Rita al momento de cometer el hecho que ellos tuvieron por probado”, dijo Sommer.

Agregó que todavía no se conocen los fundamentos, por lo tanto, se puede hipotetizar en función de las opciones que la defensa probó. “Claramente esto se debe a la situación puerperal. Por cómo fue el resultado, que no han comprendido la situación de psicosis puerperal que fue planteada por esta defensa, o brote psicótico, como también lo han denominado los especialistas, porque esto llevaría a una conclusión distinta”, señaló.

En este contexto, la abogada manifestó que “la lectura de los fundamentos o que llevaron al razonamiento de los jueces va a ser sumamente interesante”. En este sentido, aquello que se planteó por la defensa fue muy puntual con respecto a que todos los relatos y las declaraciones que se mostraron hablaban de un relato creíble por parte de Cervantes.

“Todos los profesionales que pasaron dijeron que su relato era creíble y eso incluía la situación de amnesia. Entonces, va a ser muy interesante leer cuál fue el razonamiento que llevó a los jueces a entender que no existió una psicosis puerperal o un brote psicótico, pero que sí existió una atenuación”, sostuvo Sommer.

Con tres años ya cumplidos de su condena de cuatro años, Cervantes podría recuperar su libertad pronto, una vez se resuelva el trámite de ejecución penal. La conexión de la mujer con sus hijos, especialmente con la menor, se ha mantenido a través de contactos remotos, aunque el padre de la niña solicita una vinculación física debido a la importancia de este lazo para el desarrollo de la menor.

“Rita actualmente tiene dos hijos y no tiene la posibilidad de tener otros hijos. Es decir, ella con los dos hijos que tiene, con uno que es el mayor, nunca tuvo un límite en cuanto a su vinculación. Porque no era una persona implicada en el hecho. Con relación a la menor, ella no tiene un vínculo físico, pero sí tiene un vínculo por videollamadas y contacto remoto”, explicó Sommer.

En esta misma línea, Sommer resaltó que la reconstrucción del vínculo entre Rita y su hija será un proceso delicado y necesario para ambas partes, y subrayó la importancia de comprender la complejidad humana detrás del caso. “El padre de la menor es quien solicita la revinculación de Rita con su hija, porque entiende que es un vínculo necesario para la niña. Es un vínculo sano, ella hoy tiene tres años y obviamente es una niña que está ansiosa por poder conocer físicamente a su mamá”, comentó.

Se espera que los trámites para la eximición de prisión y los beneficios del régimen de ejecución comiencen pronto, así como las gestiones para facilitar la conexión entre Cervantes y sus hijos. “Esto es algo que a Rita la va a acompañar toda su vida, algo que ellas dos y nadie más que ellas dos van a poder sanar en su vínculo. Una cosa es el monstruo que en algún momento se intentó implantar sobre Rita y otra cosa muy distinta es la mujer que uno conoce cuando la ve, la mira a los ojos y la escucha sin prejuzgarla. Realmente todo lo que ambas pasaron es fuertísimo y nadie más que ellas juntas va a poder recomponer esa historia”, finalizó la abogada.