Artista misionera presentó «la reina de los mares», una canción en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan

La artista misionera Diana Amarilla lanzó de manera oficial el tema musical "La reina de los mares", en homenaje a la teniente Eliana Krawczyk, y los tripulantes que perdieron la vida con el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017.

La canción busca rendir tributo a la valentía y dedicación de la teniente Krawczyk, quien se destacó como la primera mujer oficial submarinista de Latinoamérica y Argentina, y perdió la vida junto a otros 43 tripulantes del ARA San Juan.

Durante la presentación, Diana Amarilla compartió sus reflexiones sobre la creación de esta significativa pieza musical, destacando la inspiración que recibió al hablar con Silvina, hermana de Eliana Krawczyk, quien compartió detalles íntimos sobre la relación de la teniente con el mar, su profesión y su vocación.

La artista expresó: «Esta canción es justamente un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan y especialmente a Eliana Krawczyk, como mujer y como todo lo que logró como misionera y obereña. Y desde mi lugar fue desde una profunda admiración que la escribí y, por eso la necesidad de contar. Yo a la hora de escribir no sabía por dónde empezar.»

Diana Amarilla describió cómo inicialmente percibía el tema como algo grande y complejo, pero que, a medida que se sumergía en la historia y conversaba con la familia de Krawczyk, la canción tomó forma. A través de la colaboración con Silvina, la hermana de la teniente, la artista logró plasmar la esencia del homenaje, convirtiéndolo en un grito de esperanza y resiliencia:

«Creo que por haber tenido toda esa información que generosamente me contaba y me compartió Silvina, salió la canción escrita de esa manera y es un grito de esperanza también, de decir no dejé de estar, al contrario, ahora estoy en la inmensidad que es el mar.»

La artista destacó la importancia de la canción como una herramienta de sanación y acercamiento a los seres queridos de los tripulantes del ARA San Juan: «Es un regalo enorme porque es una canción para sanar, para abrazar de nuevo y para sentir más cercano. No pensar que está lejos o que no está, sino al contrario, para reinventar esa sensación después de una tragedia tan grande como fue.»

Amarilla compartió detalles sobre la reacción de la familia al escuchar la canción: «La escucharon. Y bueno, me dijeron que algunos familiares tuvieron que verlos por partes porque la emoción era muy grande. Silvina, es la vocera entre su familia y sus amigos y con respecto a la canción, les gustó mucho. Y eso para mí es algo, es un regalo enorme, porque es una canción para sanar, para abrazar de nuevo y para sentir más cercano.»

La presentación de «La Reina de los Mares» contó con la presencia de familiares de Eliana Krawczyk, el ministro de cultura Joselo Schuap, el Capitán de Navío Gustavo Sánchez, el director del Liceo Naval Militar Almirante Storni y el Capitán de Corbeta Nemesio González, camarada de la Teniente Eliana, quienes expresaron su emoción ante la canción. La obra de Diana Amarilla busca trascender como un mensaje de esperanza y unidad, recordando a los tripulantes del ARA San Juan y su valiente servicio.

La canción, que Amarilla describe como una conexión con la historia y un mensaje de esperanza, pretende ser un recordatorio perdurable del legado de Eliana Krawczyk y de todos aquellos que sirvieron a bordo del submarino.