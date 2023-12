ESI | “Es transversal y se integra en todos los niveles educativos”: cómo se lleva adelante en Misiones y el país

La referente provincial de Educación Sexual Integral Olga Ferreyra, explicó el trabajo que se realiza desde el 2008, luego de la reglamentación de la ley nacional aprobada dos años antes. Aclaró que cada etapa escolar tiene sus propios objetivos y diseño curricular, que es parte de la política educativa decidida por todos los ministros de educación del país.

Ferreyra se refirió a la Ley 26.150, promulgada en el año 2006, que establece la Educación Sexual Integral como un derecho y obligación en el ámbito educativo. Olga Ferreyra destacó la importancia de esta ley al resaltar que, hasta ese momento, la educación sexual se centraba meramente en aspectos biologicistas. A partir de la inclusión de la palabra «integral», se buscó abordar la totalidad de la persona, incorporando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos y culturales.

En 2008, los lineamientos curriculares de la ESI fueron aprobados por la Resolución 45 del Consejo Federal de Educación, contando con la participación de diversos organismos, no solo educativos, sino también de desarrollo social, salud y organizaciones sociales especializadas en la temática. Estos lineamientos marcaron un cambio significativo en la forma en que se abordaba la educación sexual en las escuelas.

La ESI en Misiones no se limita a un enfoque biológico o a un conjunto específico de materias. Ferreyra enfatizó que la educación sexual integral es transversal y se integra en todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. Los contenidos están incorporados en los diseños curriculares de la provincia y se imparten en diferentes áreas, desmitificando la noción de que se trata solo de biología.

Ferreyra sostuvo que la formación docente también ha experimentado cambios significativos. Los docentes ahora reciben formación específica en ESI como parte de su currículo, lo que garantiza que estén preparados para abordar estos temas de manera integral en el aula.

Asimismo, resaltó la importancia de la gradualidad en la enseñanza de la ESI. Cada nivel educativo tiene sus propios contenidos, propósitos formativos y lineamientos curriculares, asegurando que los temas tratados sean apropiados para la edad y el desarrollo de los estudiantes.

Para respaldar la implementación de la ESI, se han creado núcleos de aprendizaje prioritario (NAP), que establecen lo básico e indispensable que se debe enseñar en cada nivel educativo. Estos NAP sirven como guía para los educadores, proporcionando un marco claro y consistente para la enseñanza de la ESI en Misiones.

Según reconoció Ferreyra, la provincia ha logrado, a lo largo de los años, consolidar un enfoque educativo que va más allá de la genitalidad, abrazando la integralidad de la persona a través de la Educación Sexual Integral.

Protegiendo derechos a través de la Educación Sexual Integral

Olga Ferreyra profundizó en las diversas temáticas abordadas dentro del Programa de Educación Sexual Integral en Misiones, destacando la importancia de tratar aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes.

Una de las áreas cruciales es el cuidado del cuerpo y la salud, donde se busca que los niños conozcan cada parte de su anatomía utilizando un vocabulario preciso. La inclusión de los nombres específicos para las partes íntimas es un contenido esencial, desterrando la práctica de utilizar eufemismos que podrían confundir a los menores.

Los sentimientos y las emociones también ocupan un lugar central en la ESI. Ferreyra enfatizó la importancia de enseñar a los estudiantes a reconocer y expresar sus emociones, brindándoles herramientas para afrontar situaciones que puedan generar malestar. La capacidad de decir «no» frente a situaciones incómodas, especialmente en casos de contacto inapropiado, es un componente clave de la formación impartida.

La referente de ESI resaltó la relevancia de abordar el tema del abuso sexual infantil como parte integral de la educación preventiva. Muchas veces, los casos de abuso ocurren dentro del ámbito familiar, y la ESI busca empoderar a los niños para identificar estas situaciones y buscar ayuda. La detección temprana y la prevención son fundamentales para poner fin a la vulneración de derechos que representan el abuso infantil.

En este sentido, contó que se proporciona a las escuelas herramientas metodológicas y protocolos claros para actuar en casos de abuso sexual infantil. Desde el 2008, se han entregado materiales y se ha capacitado a los docentes para que estén preparados y sepan cómo intervenir ante situaciones delicadas.

Ferreyra también destacó la importancia de la cadena de denuncia en caso de abuso sexual infantil. Desde el docente hasta el presidente del Consejo, hay una ruta establecida para informar y abordar estos casos, garantizando una respuesta rápida y efectiva.

Finalmente, subrayó la obligatoriedad de realizar denuncias ante la Policía en casos de abuso sexual infantil. Los docentes y las escuelas son considerados organismos de protección y promoción de derechos, con la responsabilidad de salvar el bienestar de los niños y adolescentes.

Herramientas para la implementación de la ESI en Misiones

Ferreyra exolicó que en la etapa del nivel primario, la Educación Sexual Integral (ESI) en Misiones se adentra en temáticas fundamentales, ampliando la comprensión de los estudiantes sobre su propio cuerpo y su entorno. Olga Ferreyra subrayó la importancia de abordar la diversidad familiar, reconociendo que no existe un único tipo de familia, sino una variedad de estructuras familiares en las que los alumnos están insertos.

El trabajo en el nivel primario también se enfoca en los vínculos socioafectivos entre pares, promoviendo la no discriminación y el respeto a la diversidad. La prevención del embarazo no intencional, del abuso y del Grooming también se incluyen en el programa, así como la desmitificación de los estereotipos de belleza.

Ferreyra aclaró que la ESI no busca inducir cambios en la orientación sexual ni promover relaciones sexuales tempranas. Más bien, busca fomentar el respeto a la diversidad ya la diferencia, creando un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes se sientan respetados, independientemente de su apariencia física u orientación sexual.

Para respaldar la implementación de la ESI, se han entregado materiales y herramientas metodológicas a las escuelas desde el 2010. Estos materiales, como los mostrados por Ferreyra, han sido avalados por el Ministerio de Educación de la Nación, garantizando su idoneidad y relevancia para su uso en el ámbito educativo.

Es crucial destacar que los materiales avalados y proporcionados por el Ministerio son los únicos respaldados oficialmente. Ferreyra hizo hincapié en la importancia de no utilizar materiales provenientes de fuentes no evaluadas, como organizaciones externas o recursos encontrados en plataformas en línea. La aprobación de los materiales por parte de cada provincia asegura la coherencia y adecuación a los lineamientos curriculares específicos de la región.

La entrega de materiales no solo implica la provisión de recursos, sino que también incluye talleres de capacitación para los docentes, brindándoles las herramientas y el conocimiento necesario para abordar de manera efectiva las temáticas de la ESI en el aula.

Compromiso con la prevención y la igualdad en la Educación Sexual Integral

La Educación Sexual Integral (ESI) en el ámbito de nivel secundario en Misiones refuerza su compromiso con la prevención y la promoción de valores igualitarios. Olga Ferreyra detalló cómo, en esta etapa, se abordan temas cruciales para el desarrollo saludable de los adolescentes.

La prevención del Grooming y de la violencia en las redes sociales es una prioridad, así como la concienciación sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Se trabaja intensamente para desmitificar los mitos del amor romántico, fomentando una comprensión saludable de las relaciones basadas en el respeto y la autonomía de cada individuo.

En este contexto, se aborda de manera directa la problemática de la violencia en el noviazgo. Ferreyra destacó la importancia de desvincular los celos de la expresión de amor, desafiando la noción errónea de que el control y la posesividad son manifestaciones saludables en una relación. Se trabajará activamente los aspectos negativos del amor romántico para prevenir situaciones de violencia.

La referente de ESI resaltó la existencia de la Ley 27.00234, conocida como la Ley de Educar en Igualdad, que respalda las jornadas en las escuelas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Estas jornadas tienen como objetivo afianzar valores y conocimientos que promuevan la igualdad y el respeto, además de sensibilizar a los estudiantes sobre los diversos tipos de violencia existentes.

El compromiso de la ESI en Misiones no se limita a la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia oa l a erradicación de la violencia de género, sino que se extiende a la prevención del abuso sexual infantil. La formación integral busca no solo transmitir información, sino también construir conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Ferreyra resaltó el compromiso continuo con la prevención, destacando la implementación del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, iniciado en 2018. Este plan, articulado entre los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, se enfoca en alumnos de nivel secundario en Misiones. Desde sus inicios, se trabajó de manera integral, abordando también a estudiantes de 6.º y 7.º grado en escuelas específicas donde los índices de embarazo eran elevados, demostrando así un enfoque proactivo y preventivo en la educación sexual de la provincia.

Compromiso colectivo por una Educación Sexual Integral

La exitosa implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en Misiones es un testimonio del compromiso colectivo hacia la prevención, la igualdad y el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Olga Ferreyra destacó el papel crucial de la ESI en el nivel secundario, abordando problemáticas como el Grooming, la violencia en las redes sociales y la promoción de relaciones sexuales consentidas.

El Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, iniciado en 2018, ha sido un hito en este compromiso. La provincia se unió a este esfuerzo nacional, trabajando en colaboración con los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. El enfoque integral se ha extendido a los departamentos de Capital, Oberá y Guaraní, reconociendo que la educación no puede abordar sola esta compleja problemática social.

«Los resultados del plan son talentosos, con una reducción significativa del índice de embarazos en adolescentes, pasando de un 23% a un 15%. Esto evidencia que el trabajo articulado, el compromiso de los docentes y el enfoque de la ESI como derecho y oportunidad están dando sus frutos.»

En este contexto, Ferreyra expresó su agradecimiento a los supervisores, directores y docentes que han asumido con responsabilidad el compromiso de trabajar con la ESI. Destacó el papel esencial de los docentes como profesionales de la Educación Sexual Integral, quienes, al conocer a fondo a sus alumnos y exalumnas, se convierten en actores clave para el éxito de la implementación.

El recorrido de la ESI en Misiones también ha involucrado la formación de equipos de referentes escolares de ESI en cada institución educativa, coordinando acciones para asegurar que la ESI esté integrada de manera efectiva en la planificación y desarrollo de las escuelas.