El Juzgado de Paz de Segunda Categoría de Bonpland cita y emplaza a herederos y/o acreedores de Alejandro Rosa y Rosario Correa

.............................................................................................................................................................................................................................
EDICTO N.º 1/2023
EL JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA CATEGORIA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE BONPLAND, PROVINCIA DE MISIONES, A CARGO DEL DR. MICAEL GIMENEZ HUMMEL, SECRETARÍA UNICA, SITO EN AV. SAN MARTIN S/N, EN LOS AUTOS CARATULADOS: “EXPTE. Nº 136.981/2022–ROSA ALEJANDRO Y CORREA ROSARIO S/ SUCESIÓN AB INTESTATO”, CITA Y EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS PARA QUE COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO A LOS HEREDEROS Y/O ACREEDORES DE LOS CAUSANTES: SR. ALEJANDRO ROSA, D.N.I. Nº 7.466.392 Y SRA. ROSARIO CORREA, D.N.I. Nº 1.055.631, PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) DÍA.
BONPLAND, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.
Digitally signed by SCHIRO Jose Agustin Date: 2023.11.15 10:10:24 ART
Reason: Poder Judicial de Misiones Location: Secretaria de Tecnologia Informatica