Turismo Pista | Facundo Bustos fue el mejor misionero en la final de Olavarría

El mayor de los Bustos largó en la posición 37y llegó a estar 13, pero tuvo un par de roces que lo hicieron retrasar y vio la bandera a cuadros en la 17° posición. Su hermano Bautista (Toyota Etios), llegó en la 26° posición.

El apostoleño Facundo Bustos (Toyota Etios) fue el mejor misionero en la 10° final del año de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, Buenos Aires.

“Veníamos haciendo una gran carrera, pudimos avanzar gracias al gran auto que me dio el equipo, después cerca del final me enredé y me retrasé hasta el puesto 17°, igual un gran cierre de año”, explicó Bustos.

Por su parte su hermano Bautista (Toyota Etios), llegó en la 26° posición. Mientras que el eldoradense Jorge Possiel (Toyota Etios) tenía que largar 20 pero resolvió no ser de la partida.

“Prefiero no arriesgar cuando ya no peleamos más nada y tenemos pocas chances de avanzar. Vamos a conservar el auto pensando en lo que se viene. Quiero agradecer a Luis Gertsner y a todo el Tigre Racing por el trabajo realizado en este campeonato. A Juan Di Fazio por el impulsor. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.

El ganador fue Exequiel Bastidas (Toyota Etios), quien también se alzó con el campeonato.

Fuente: Mundo Motor Misiones