Tras el reciente episodio de intoxicación de varios estudiantes en una fiesta, desde el Colegio de Nutricionistas de Misiones brindan consejos para la conservación segura de alimentos

Florencia Córdoba, presidente del Colegio de Nutricionistas de Misiones, detalló los cuidados esenciales que hay que tener en cuenta para una adecuada conservación y elección de alimentos y de esta manera, poder disfrutar de las festividades de manera segura y saludable.

La presidente del Colegio de Nutricionistas de Misiones, Florencia Córdoba, se refirió a los cuidados necesarios que se deben tener en cuenta para la conservación correcta de los alimentos, sobre todo en épocas de calor, como ya tenemos en la región y de diversos agasajos propios del final de año.

Durante diversas celebraciones, es común que los alimentos permanezcan en la mesa durante largos periodos, exponiéndose al calor. Es importante no dejarlos a temperatura ambiente por más de 4 horas, ya que el calor favorece el desarrollo de bacterias. “Si sobran los alimentos, tengo dos opciones, darlo a alguien que yo sé que lo puede estar necesitando o compartirlo con algún vecino, o usarlo para el día siguiente. Lo ideal es que la comida esté a temperatura ambiente, no más de 4 horas. Si hace mucho calor, el calor estimula el desarrollo y el crecimiento de bacterias”, comentó Córdoba.

Por otro lado, sobre los alimentos de origen animal, señaló que “los más peligrosos son las carnes, vaca, pescado, pollo, cerdo, lo que tenga queso, leche, crema de leche, huevo. Éstos tienen mayores probabilidades de desarrollar bacterias, a diferencia de una verdura o de una fruta”. En este sentido, las preparaciones con ingredientes de origen animal son más propensas a la contaminación, por lo que se recomienda consumirlas en un lapso corto o refrigerarlas si se planea comer al día siguiente.

En esta misma línea, sobre las frutas resaltó tener en cuenta el tiempo. “Empiezan a cambiar el sabor y a volver más ácidas, ya no es sabroso. Para la mayoría de nosotros deja de ser sabroso en el caso de las frutas”, dijo. Por su parte, con las verduras no hay muchos problemas. “Cuando armo la ensalada con hojas y que tenga zanahoria, por ejemplo, hay que tratar de no ponerle aderezo, mayonesa, que ya tiene huevo. Es mejor si le pongo a mi plato. No ponerle a toda la ensalada, porque si no, después eso me va a durar menos tiempo todavía para volver a usarla. Ponerle el aderezo a mi plato sería la mejor opción”, detalló.

En cuanto a las intoxicaciones después de las fiestas, recomendó siempre tener un equilibrio entre lo animal y vegetal; además de tomar mucha agua. “A esta intoxicación, en las fiestas se le suma al tema la intoxicación por alcohol. Si yo tengo una comida abundante y aparte también una ingestión abundante de alcohol, probablemente tenga una intoxicación grande”, señaló. También subrayó que hay que cocinar a medida por el hecho de que “se desperdician toneladas de alimentos anualmente y cada uno en el lugar que está puede hacer algo porque esto no suceda”.

Aunque reconoció la influencia cultural en las tradiciones alimentarias, Córdoba destacó la importancia de elegir sabiamente los platos festivos, en mantener las costumbres, fundamentales para las relaciones sociales, siempre buscando un equilibrio. “Siempre hay que equilibrar. A veces nos olvidamos la ensalada en el postre. Podemos tener una ensalada de fruta en vez de un helado. Si la comida principal fue carne con huevo, con papa, con mayonesa y después le agrego el helado, termina siendo pesado y a veces uno, si se siente mal, tampoco disfruta”, dijo.

Con la llegada de las vacaciones y el verano, sugirió llevar a las playas una conservadora pequeña para guardar queso, jamón, frutas y galletitas, evitando preferiblemente otros alimentos de origen animal que tienen mayor riesgo de contaminación. En este sentido, sobre el recalentamiento de comidas, comentó que “cada vez que yo vuelvo a recalentar algún alimento, tiene más probabilidades de contaminarse”.

Sobre la preparación de alimentos con anticipación para las festividades, como embutidos o conservas caseras. “Ese ámbito es un poco más complejo, porque requiere de saber si está bien hecha esa conserva. Si es una persona que hace mucho, tiene experiencia en realizar conserva y en la familia es una costumbre, no me parece mal. Pero si uno lo empieza a hacer, tratar de asesorarse el cómo, porque puede llegar a tener intoxicaciones muy peligrosas las conservas, si no están bien realizadas”, indicó.

Por otra parte, hizo hincapié en la gravedad de las intoxicaciones, que podrían causar desde malestares leves como vómitos y diarreas, hasta complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente para personas con condiciones de salud delicadas o sistema inmunológico debilitado. “Si yo tengo un estado nutricional o una enfermedad de base, supongamos, y como algo que está contaminado, esas bacterias me van a hacer mucho peor a mí que a otro que esté sano”, agregó.

Para terminar, Córdoba sostuvo que es crucial asegurarse al comprar carne, optando por lugares que ofrezcan garantías y detalles específicos sobre el producto. “Voy a hablar desde mi profesión, siempre voy a recomendar comprar un lugar donde yo tenga la garantía, donde tenga la fecha del envasado, cuántos gramos pesa, si tiene un número de lote, porque eso te da seguridad alimentaria”, afirmó.

Esta información proporciona seguridad alimentaria al conocer exactamente lo que se está comprando, su fecha de vencimiento y origen. En este sentido advirtió sobre la inseguridad al adquirir productos sin información clara. “Cuando compras en un lugar donde no hay ninguna información, estás en una situación de inseguridad alimentaria. Desde mi lugar profesional, siempre voy a recomendar buscar un producto que me dé la mayor información posible, siempre voy a optar por estar lo más seguro posible en todos los tipos de producto, salvo los de origen vegetal, que son los menos riesgosos. Pero los de origen animal, sí”, concluyó.

