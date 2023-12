Turismo Pista | El misionero Jorge Possiel se despidió de la temporada 2023

El piloto eldoradense venía con una buena performance durante el fin de semana. Fue 12° en la clasificación definitiva y 7° en la tercera serie, por lo que largaría 20° en la final de hoy, aunque decidió no correr.

El misionero Jorge Possiel decidió no ser de la partida en la 10° final del año de la Clase 3 del Turismo Pista que se corrió hoy en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, Buenos Aires.

Para preservar el auto que está en perfectas condiciones y pensando en 2024 Possiel tomó la difícil decisión de bajarse de la competencia.

“Prefiero no arriesgar cuando ya no peleamos más nada y tenemos pocas chances de avanzar. Vamos a conservar el auto pensando en lo que se viene. Quiero agradecer a Luis Gertsner y a todo el Tigre Racing por el trabajo realizado en este campeonato. A Juan Di Fazio por el impulsor. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.