‘God Save the Queen’ llega al City Center Iguazú: la banda tributo que conquista multitudes y vos podés ser parte del show

'God Save the Queen', la banda tributo a Queen se impone en Misiones con un show que promete impresionar a los fieles seguidores de esta icónica e histórica banda. "Dios Salve a la Reina", en su traducción al español, estará en el City Center Iguazú el próximo 8 de diciembre, a las 21 horas. Ingresá y conseguí tus entradas.

La aclamada banda tributo a Queen, ‘God Save the Queen’, conocida en español como ‘Dios Salve a la Reina’, se prepara para cautivar a los fieles seguidores de la legendaria banda con un espectáculo que promete ser impactante. Conocidos como los máximos representantes del legado de Queen en el mundo del entretenimiento, esta banda ha logrado conquistar a multitudes con sus actuaciones inigualables desde su debut en 1998.

El próximo 8 de diciembre, a las 21 horas, el City Center Iguazú será testigo de este evento excepcional. La banda se presentará en este reconocido lugar ubicado sobre RN12 km 1640, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de sumergirse en una experiencia única. Adquirí tus entradas haciendo click aquí o en la plataforma de Ticketmisiones.com. Las entradas serán en formato QR y deberán ser presentadas al momento de ingresar al evento.

El poderoso carisma y la destreza de ‘God Save the Queen’ para recrear la música y la presencia de Freddie Mercury ha asombrado al público, interpretando de manera magistral éxitos emblemáticos como «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» y «We Are». la Champions», entre otros. La propuesta no solo se limita a la música, sino que también despliega un deslumbrante espectáculo visual.

La meticulosidad en la recreación de vestuarios, combinada con una sofisticada iluminación y efectos especiales, transporta a los espectadores a la sensación de presenciar a Queen en vivo. En su vigésimo quinto aniversario, ‘God Save the Queen’ continúa consolidándose como uno de los tributos musicales más destacados del mundo, rindiendo homenaje al legado de una de las bandas más influyentes e icónicas de la historia.

‘God Save the Queen’: miles de fanáticos podrán disfrutar de un show con una banda espectacular

Si sos uno de los tantos amantes de Queen, no te podés perder el espectáculo de God Save the Queen, en una experiencia única y emocionante que te llevará de vuelta al mundo de Freddie Mercury y su icónico grupo. Podes adquirir tus entradas al evento a través de Compras Misiones, en su plataforma online de Ticketmisiones.com.