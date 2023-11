Denuncian irregularidades en las elecciones en la Facultad de Ciencias Exactas: afirman que la Junta Electoral quiere impugnar una mesa con 50% del padrón 

Este jueves en horas de la tarde, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) realizaron una sentada dentro del establecimiento educativo en rechazo a las irregularidades que se dieron en los comicios para el Centro de Estudiantes.

De acuerdo a lo que informaron en diálogo con Misiones OnLine, la Junta Electoral quiere impugnar una urna que se había apostado en la Facultad de Enfermería. Se trata de una mesa que tendría el “50 % del padrón”, según explicó Magalí Preto Kaczorowski, candidata a presidenta de la lista Sumar Exacta.



De las ocho mesas destinadas al ejercicio del sufragio, siete estaban ubicadas en la Facultad de Ciencias Exactas, mientras que la restante se encontraba en la sede de la Facultad de Enfermería. La Junta Electoral, según dijeron, habría impugnado esta última mesa, lo que resultó en la privación del derecho al voto para más de 3000 estudiantes.

Magalí Preto Kaczorowski, candidata a presidenta de la lista Sumar Exacta explicó que no están claros los motivos que derivan a impugnar dicha mesa. “La jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana de este miércoles y a las 19 horas comenzaron las irregularidades. La primera irregularidad inició en la mesa 8 de Enfermería porque ellos tienen el 50 % del padrón de la facultad de exactas donde se iban a escrutar casi 3500 votos”.

Luego, explicó que la Junta Electoral decidió “impugnar la mesa por proselitismo y denuncias que se realizaron. No entendemos bien el por que ya que no nos han llegado las denuncias concretas. En el escrutinio provisorio se da un acuerdo que se iba a escrutar las 8 mesas pero eso no ocurrió”.

Tras varias horas de escrutinio, según contó, arribó un miembro de la Junta Electoral y no se contabilizó la mesa ocho. “Nosotros queremos que se contabilice, es la mesa de los estudiantes de enfermería y ellos necesitan representatividad en el Centro de Estudiantes. Independientemente de los resultados, se necesita que se escrute porque ellos fueron a votar bajo el sol”.

“Estamos colapsados, hace muchas horas que estamos acá y tenemos que estudiar en épocas de finales, necesitamos que esta situación se regularice lo más pronto posible porque necesitamos seguir con nuestra vida universitaria”, reclamó candidata a presidenta de la lista Sumar Exacta.

“La Junta Electoral tiene siete denuncias penales”

Por su parte, el conocido abogado Alejandro Jabornicky se refirió a las irregularidades de los comicios y apuntó que todo comenzó “en la conformación de la Junta Electoral”. Y explicó “la famosa mesa 8 que tiene el 50% del padrón electoral no ha cometido ninguna irregularidad ni falta. Tampoco sabemos qué dicen las denuncias”.

“El oficialismo tenía conceptos de boca de urnas que no lo favorecen y por eso vienen contando todo esto. Hay un artículo N° 91 que pide a la Universidad Nacional de Misiones que aplique un proceso electoral de la mano de la ley electoral vigente”, explicó Jabornicky.

El apoderado legal de Sumar Exactas manifestó “en definitiva no sabe por que las supuestas faltas nunca fueron notificadas. Motivo de ello se puso a la urna ocho como última y a las tres de la madrugada se suspende el escrutinio”.

En ese marco, según Jabornicky, hubo amenazas, maltratos y denuncias cruzadas en medio del escrutinio provisorio de los comicios. “La posición silente del decano Dardo Martí no acompaña definitivamente a la salvación del proceso electoral. Sabemos que si se declara nulo convocan a una Junta de Emergencia y proclaman un grupo de ellos”, advirtió.

Finalmente, en caso de que la urna ocho no sea tenida en cuenta, Jaborckisck relató “no vamos a parar hasta que se computen los votos de los estudiantes, no hay ningún tipo de irregularidad”. Concluyó diciendo “los de la Junta Electoral han sido convocados pero no han venido y no responden. En este momento tienen siete denuncias penales”, cerró.

Cabe mencionar que la Justicia Federal está investigando el caso.