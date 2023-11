Elecciones en Boca: no hubo conciliación entre las listas y los comición fueron oficialmente suspendidos

Los representantes de las fuerzas que encabezan Riquelme e Ibarra no llegaron a un punto en común para que se vote el domingo y ahora se deberá determinar una nueva fecha. ¿Cuáles son los escenarios posibles?

Es oficial: se suspendieron definitivamente las elecciones en Boca pautadas para el domingo 3 de diciembre. Los representantes del oficialismo y la oposición no llegaron a un acuerdo en la reunión de este jueves encabezada por la jueza Alejandra Abrevaya en el juzgado civil número 11 y, de este modo, ahora se deberá determinar una nueva fecha para que se desarrollen los comicios.

¿Por qué no hubo conciliación? El problema radicó en que la fórmula opositora compuesta por Andrés Ibara y Mauricio Macri pretendía que se quiten del padrón a esos más de 5 mil socios en cuestión, que según indicaron pasaron de activos a adherentes de manera irregular.

Sin embargo, desde la fuerza que actualmente comanda Boca indicaron que en todo caso se trataba de un poco más de 3 mil socios y no de la cantidad mencionada por la oposición, y la propuesta fue que estos voten en urnas separadas del resto y que si quién gane lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada. Y en cambio, si la fórmula vencedora se consagrara por menos, que todo quede stand by hasta la resolución judicial.

La oposición no aceptó que los socios que supuestamente presentaban irregularidades voten en mesas diferentes y además dejó en claro que los números que ellos tenían registrados no eran los mismos que esgrimía el oficialismo. Finalmente, no hubo forma de que haya un acuerdo para que las elecciones en Boca se desarrollen este domingo 3 de diciembre como se había pautado, pese a que la intención de los dos candidatos era esa.

¿Qué pasará ahora? No está claro. No bien terminó la conciliación, una idea que surgió es que cada parte ponga un perito, que la Justicia haga lo propio y que a partir de ahí se acuerde una cantidad exacta con respecto a los presuntos irregulares para definir el padrón. Sin embargo, esa alternativa no se definió.

Ricardo Rosica, secretario general de Boca y quien estuvo representando a la dirigencia de Riquelme junto al abogado Walter Krieger, comentó que en las próximas horas habrá una nueva reunión, aunque no especificó si es privada entre partes o una audiencia. «No hubo acuerdo, pero seguimos trabajando. Están entorpeciendo el camino», apuntó.

Cuándo podrían ser las elecciones en Boca

Por ahora, no hay fecha definida. Por empezar, el domingo 10 será el día en que Javier Milei asuma como Presidente de la Nación. Y después, tanto 24 como 31 caen ambos de domingo. Así, el único día disponible sería el 17 de diciembre, aunque por lo antes dicho, esa posibilidad solo se daría si la Justicia es la que establece la fecha, ya que sino sería contraria al estatuto. En caso de no poder realizarse en diciembre, recién podrían llevarse adelante los comicios en marzo debido a que en enero hay feria judicial.

Qué puede pasar con la conducción de Boca si las elecciones se postergan para 2024

Las opciones son dos: alargar el mandato de la actual comisión directiva hasta que se hagan las elecciones, como pasó por ejemplo en Independiente durante nueve meses, o que la Inspección General de Justicia, que es el ente que regula las asociaciones civiles, ante la presentación de alguna de las partes declare acéfalo al club y lo intervenga hasta que se produzca el acto electoral.

No obstante, lo más probable es que la dirigencia de Riquelme siga al mando ya que hasta el propio Ibarra dejó en claro ayer que una intervención de la IGJ sería un «desastre» y que la «no la quiere para Boca». «No merece que pase esto. Entonces ahora todo depende del club. La base de datos, los sistemas, lo que hicieron, lo sabe Boca. Entonces, ellos pueden dar respuesta. Espero que se solucione mañana y si no se puede votar el 3, que se vote cuanto antes», expresó.

