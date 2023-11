Investigación social sobre el consumo de Medios y Redes: ¿cómo se conectan, informan y entretienen los habitantes de la ciudad de Posadas?

«Nos dimos cuenta de que faltaban herramientas para la planificación estratégica de comunicación en Misiones y Posadas. El ecosistema de los medios se complejizó», explicó la especialista en marketing y comunicación empresarial, Amalia Benítez, destacando la importancia de construir nuevas herramientas desde cero para enfrentar estos desafíos.

«Fueron entrevistas cara a cara, domiciliarias y georreferenciadas, esto quiere decir que podemos saber dónde exactamente se hizo, esto es para que todas las personas tengan la misma probabilidad de ser encuestadas. Por eso la encuesta se llama probabilística. Esta muestra que extrajimos se puede proyectar a toda la ciudad, por eso podemos hablar de hábitos y consumos de medios y redes en la ciudad de Posadas», explicó la investigadora respecto al plan de trabajo de campo que llevaron adelante.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la fragmentación y dispersión de las audiencias. «Las primeras y principales audiencias están fragmentadas; la oferta de medios es muy amplia. Hoy tenemos macromedias, massmedias, social media, micromedias, personal media, todo suma, todo se usa. Una empresa tiene que estar todo el tiempo buscando dónde va a encontrar su audiencia, su target, la gente que podría llegar a consumir eso que vos estás queriendo ofrecer, y se aplica tanto para el campo de lo empresarial como para cualquier campo institucional, porque los políticos tienen el mismo problema: cómo comunicar», señaló Amalia Benítez.

De esta manera, el estudio dejó entrever la variedad de medios disponibles y la necesidad de planificar de estrategias comunicativas flexibles tanto para empresas como para instituciones. «Hay un 24% de la población que no quiere recibir noticias. Esto es una actitud que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, ya que no encontrarás a esta gente leyendo noticias»

Otro aspecto crucial que surgió del estudio es la actitud de la población hacia las noticias. «Hay un 24% de la población que no quiere recibir noticias. Esto es esencial al planificar, ya que no encontrarás a esta gente leyendo noticias y muy posiblemente sea gente poco activa en lo político también, que a lo mejor vota en blanco o no quiere ir a votar», infirió la licenciada en Ciencias de la Comunicación, ponderando por qué resulta medular entender este comportamiento ciudadano para lograr un marketing efectivo.

No obstante, hay «un 43% y un 33% de personas que sí hacen todo lo posible por estar informados y otros que hacen lo que pueden, un buen porcentaje de personas involucradas en su vida civil», precisó.

El estudio también reveló que aproximadamente un 30% de la población accede primero a las noticias a través de las redes sociales, un dato que muestra el creciente papel de estas plataformas en la difusión de información. Además, se observó un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones y una tendencia a rechequear la información, incluso entre medios tradicionales y digitales. «Esta actitud crítica y el rechequeo de información no es común en otros países», afirmó la investigadora quien logró arribar a esta conclusión luego de explorar a través de lecturas, según comentó, el caso de otras latitudes.

Por otro lado, el estudio también indagó en el consumo de memes y el seguimiento de figuras públicas en redes sociales, encontrando que, aunque la gente sigue a estas personalidades, hay un claro entendimiento de que la relación es unilateral, más parecida a la que se tiene con los medios masivos, es decir, sin esperar una interacción concreta como la que ocurre con su círculo familiar/vecinal.

Una cuestión en la que se detuvo es la tendencia de los políticos de «publicar todo en redes nomás», lo cual, de acuerdo al estudio del equipo de Benítez es preocupante porque tienen un bajo nivel de seguimiento. «Hay que hacer una planificación comunicacional totalmente mixta en este momento, hay que usar siempre los medios de comunicación tradicionales y también redes», recomendó.

Finalmente, la investigación arrojó una realidad compleja y dinámica en el consumo de medios en Posadas, ofreciendo rankings de redes, televisión, radio, uso de inteligencia artificial y entretenimeinto, lo cual es un insumo no solo para el marketing y la comunicación empresarial, sino también para la política y la planificación estratégica en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. «Con todas estas plataformas digitales tenemos muchos servicios de datos, pero igualmente hay que saber leerlos», concluyó.