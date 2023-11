Sacerdote de Campo Viera respondió a la decisión del cura Oliveira de negar acceso a los votantes de Milei a su comedor: “Es una falta grave a la caridad”

El sacerdote Fabián Szyszkowski de Campo Viera, perteneciente a la diócesis de Oberá, expresó su opinión en redes sociales acerca de las polémicas declaraciones del sacerdote Francisco Paco Oliveira, miembro de los Curas en Opción por los Pobres y presidente de la Fundación Isla Maciel en Buenos Aires.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/11-29-Rep-Fabian-Szyszkowski-Responde-al-Padre-Francisco-dichos-por-voto-Milei-9.29.mp3

Fabián Szyszkowski – Radio República

Szyszkowski, en respuesta a Oliveira, quien había pedido a los votantes de Javier Milei que no se acercaran a su comedor, manifestó: “Me pareció una falta grave de caridad tratar de jugar con el hambre de la gente y manipular el hambre para alguna cuestión política”. El religioso enfatizó en la importancia de la asistencia sin discriminación política, destacando que “los que estamos a cargo de merenderos somos administradores, no dueños”.

Asimismo, el sacerdote Szyszkowski abordó en su respuesta calificada por él mismo como «corrección fraterna», la cuestión de la ideología del pobrismo. “Promulgar ese estilo de vida no es para nada acorde a la doctrina social de la iglesiam al contrario, con las necesidades de la gente no se juega”. Inclusive, criticó la visión de que vivir en villas pueda ser considerado un estilo de vida ejemplar puesto que padecen necesidades de acceso a servicios básicos como agua y luz.

En cuanto a la reacción de Oliveira y sus seguidores, el sacerdote de Misiones indicó que no recibió respuesta directa del mencionado, pero sí diversas opiniones en redes sociales. El clérigo remarcó que su objetivo no era crear polémica, sino hacer una corrección constructiva: “Con el hambre de la gente no se puede jugar”, afirmó.

Szyszkowski cuestionó la implicación de estas acciones en la democracia, argumentando que tal actitud buscaba influir indebidamente en las elecciones y en las decisiones del pueblo.

De esta manera, el intercambio de opiniones entre los sacerdotes ha suscitado un amplio debate, no solo en la comunidad eclesiástica, sino también en la sociedad en redes sociales respecto al rol de la iglesia.