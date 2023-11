El Papa Francisco reapareció tras su estado gripal: se lo notó cansado y con dificultades para respirar en la audiencia semanal

Con una voz débil, poco más que un susurro, el pontífice dijo a los asistentes que no iba a leer la catequesis y los saludos a los fieles. Sin embargo, sí quiso leer el llamamiento para pedir la paz en la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania.

El papa Francisco presidió el miércoles su audiencia pública semanal en el Vaticano, pero dijo que todavía se encuentra mal y pidió a un ayudante que leyese sus comentarios un día después de cancelar un viaje al extranjero.

El pontífice argentino, de 86 años, parecía cansado y con dificultades para respirar ante la audiencia, en el Vaticano, a la que dijo: “con esta gripe, todavía no estoy bien”.

El pontífice argentino, que el 17 de diciembre cumplirá 87 años y a quien le falta parte de un pulmón desde que era joven, tosió casi al final del acto de una hora de duración, mientras hacía unos comentarios finales. Después se levantó de su silla en el escenario y bendijo a los presentes.

Con una voz débil, poco más que un susurro, Francisco dijo a los asistentes que “como no estoy bien”, la lectura de su discurso no sonaría “bonita”. Entonces entregó el discurso impreso a un ayudante.

Pedido de continuar la tregua en Gaza

El papa, que padece una inflamación pulmonar, no leyó la catequesis y los saludos a los fieles, pero sí quiso leer el llamamiento para pedir la paz en la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania.

Francisco instó a que continúe la tregua en el conflicto en Gaza para que se puedan continuar liberando a todos los rehenes y entre ayuda humanitaria”, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI.

“Continuemos rezando por la grave situación en Israel y Palestina. Por la paz, por favor. Espero que continúe la tregua en curso en el país para la liberación de todos los rehenes y el acceso a la ayuda humanitaria necesaria”, dijo Francisco con voz débil. “No hay agua, no hay pan. La gente sufre”, afirmó.

Explicó que ha contactado con la parroquia católica en Gaza, donde se encuentran refugiadas cientos de personas, y le han contado que “no hay agua, que falta el pan” y agregó: “La gente está sufriendo. La gente sencilla, la gente del pueblo, sufre”.

Y después aseguró que los únicos que no sufren con la guerra son un grupo “que gana mucho: Los fabricantes de armas, estos ganan mucho dinero a costa de la muerte de otros.

Francisco ha aprovechado las audiencias y ángelus desde el inicio del conflicto para pedir la paz y durante el pasado rezo dominical celebró que “finalmente hay una tregua entre Israel y Palestina y algunos rehenes han sido liberados”.

“Recemos para que todos lo sean cuanto antes: pensemos en sus familias. Que entre más ayuda humanitaria en Gaza, e insistamos en el diálogo: es la única vía, la única manera de tener paz. Quien no quiere el diálogo no quiere la paz”, indicó el papa en el mensaje leído por su colaborador

Exhibición circense y recibimiento del Celtic

A pesar de que este martes se anunció que el papa cancela su viaje a Dubái para participar en la cumbre sobre el clima COP 28 tras el consejo de los médicos, el pontífice argentino mantuvo ayer algunos actos en su agenda como la reunión con los obispos españoles o con un grupo de víctimas de abusos de Francia y hoy celebró la audiencia.

Además, el papa disfrutó hoy de una breve exhibición de artistas circenses que participan en el Festival de Talentos en Italia y agradeció “este momento de alegría” y aseguró que el circo “expresa una dimensión del alma humana”.

Francisco se mostró divertido durante la actuación de los acróbatas, malabaristas y payasos que actuaron frente a él y posteriormente valoró la “dimensión del alma humana” del circo “la de la alegría libre y simple hecha con la mística del juego”.”Agradezco mucho a estas chicas, estos chicos, que nos hacen reír, pero son un ejemplo de entrenamiento muy duro, porque para llegar a hacer lo que hacen hay una entrenamiento fuerte, muy fuerte”, dijo el papa que pidió un aplauso para ellos.

También recibió al club de fútbol escocés del Celtic, que este martes perdió en Roma ante el Lazio (2-0), en una audiencia privada en la que les dedicó unas palabras sobre la importancia del espíritu del deporte por encima de la propia victoria.

“Buenos días. Lo siento, con este resfriado no puedo hablar mucho, pero me encuentro mejor que ayer. Quería decir una cosa. En el deporte, quizás lo más bello es la gratuidad, esa belleza de jugar juntos”, comentó en italiano.

“No pierdan nunca, por favor, el amateurismo, donde el deporte es por el deporte. Eso significa mucho. Les doy las gracias por ello. No importa si se gana o no, no importa. Todo el mundo lucha por ganar, pero la victoria no es el final, que puede ser una derrota. La victoria es todo el camino a través de jugar juntos, jugar como un equipo”, añadió el pontífice.

El Papa saludó uno a uno a los integrantes de la expedición escocesa que acudieron al encuentro y, justo antes de despedirse, les pidió que la próxima vez le trajeran la especialidad de Escocia.

“Ha llegado a mi conocimiento que tenéis en vuestra tierra una especialidad muy importante, una “leche” especial (refiriéndose al ‘whisky’ escocés)… ¡Un poco está bien!”, sentenció.

Viaje a Dubai cancelado

El Vaticano anunció el martes que los médicos pidieron al papa que cancelase un viaje de tres días para asistir a la conferencia climática de Naciones Unidas, conocida como COP28, en Dubái. El viaje habría comenzado el viernes y el papa habría estado de regreso en Roma el domingo.

Francisco, que ha hecho del cuidado del medio ambiente una prioridad de su papado, quería participar de algún modo en la Conferencia de las Partes en Emiratos Árabes Unidos, según el Vaticano. No estaba claro si podría leer su discurso por videoconferencia o estar presente de alguna otra forma.

Según el Vaticano, el pontífice aceptó el pedido de los doctores “con gran pesar”.

El papa estuvo hospitalizado a principios de año para recibir tratamiento intravenoso con antibióticos para tratar lo que el Vaticano reportó como una bronquitis.

De acuerdo con la Santa Sede, el papa está recibiendo antibióticos por vía intravenosa para curar la gripe. En una aparición televisada el domingo se podía ver una cánula intravenosa en su mano derecha. Francisco se sometió a un TAC en un hospital de Roma el 25 de noviembre que descartó que sufriese neumonía, apuntó.

FUENTE: Infobae.