Declaró el deportista que encontró a la bebé dentro de una bolsa tras haber sido apuñalada y tirada por su madre a orillas del arroyo en Posadas

Durante la mañana de este miércoles, se reanudó la tercera jornada del debate oral que ventila el expediente por el intento de asesinato de una bebé de apenas dos años de vida, en septiembre de 2020. Su madre, la única acusada.

Al igual que ayer, los primeros dos testigos declararon vía zoom y se volvió a repetir la misma secuencia, ninguno tuvo contacto con la imputada, ni antes ni después del hecho que se ventila en juicio, solamente se interesaron en la historia de Rita Marianela Cervantes Martínez.

La licenciada y especialista en psicología perinatal explicó que su labor consiste en el acompañamiento de la mujer desde el embarazo, el parto y la etapa puerperal, esto último, según su estudio, es un desencadenante físico desde que la madre expulsa la placenta hasta después de las seis semanas. “Es un correlato psíquico, es decir un proceso que tiene ciertos riesgos”.

Expuso que las causas de riesgo de la psicosis puerperal son las situaciones físicas o psicológicas que la mujer podría haber vivido en la infancia, como lo es el abuso sexual. “Hay un riesgo muy alto de una psicosis puerperal para una mujer que sufrió abusos y que transitó el embarazo sola”.

Reflexionó que la negación implica lo emocional o lo intelectual y que se transita como si alguien no estuviese embarazada debido a que el cuerpo no tiene modificaciones y que la vida sigue igual durante el estadio del embarazo. No hay indicadores físicos, no desarrollan vientres, ni hay cambios de humor. “Hay contacto de la realidad, pero el embarazo está por fuera de eso. Es un sueño desordenado dónde nada tiene sentido”.

Los abusos sexuales, generan episodios disociativos, es decir que las personas que son víctimas suelen emplear una disociación como vía defensiva, “como que no están en su cuerpo”. Estos abusos pueden volver a aparecer durante el embarazo, porque es donde se pone en juego el cuerpo, la sexualidad.

El fiscal Vladimir Glinka intervino y le consultó a la profesional como llegó a la conclusión de que la acusada ingresó en una psicosis puerperal tras dar a luz. Ante ello, respondió que ella se basa en la ciencia, pero que no conoce a la acusada, ni siquiera tuvo algún contacto con ella.

La misma situación se repitió con la declaración del licenciado en obstetricia, Francisco Saraseno, quien forma parte del observatorio de violencia obstetra en capital federal, pero que no mantuvo diálogo alguno con la encartada.

Explicó que, “Existen embarazos sin síntomas y sin conocimiento, por más que parezcan raros. Claramente en el embarazo una mujer va construyendo un proceso, ingresa al parto para luego pasar al puerperio, a veces provoca no entender o no reconocer a nuestro crío. No sabemos si el que está ahí es nuestro hijo o hija”.

Opinó sobre lo llamativo que le pareció el que Cervantes Martínez ingresó sola y salió de la misma manera del Hospital Neonatal antes y después de dar a luz a su segundo hijo. Ante ello, el fiscal le recordó al profesional que en esa fecha, septiembre de 2020, estaba a pleno la pandemia por Covid19. El testigo afirmó, “En la pandemia los Hospitales no permitían el acompañamiento de las embarazadas”.

El testigo más importante de la jornada fue Diego Penayo, el deportista que encontró a la bebe dentro de una bolsa de residuos a orillas del arroyo Mártires. Ese 7 se septiembre, “Después del mediodía, salí de mi casa para ir a correr, desde la avenida Andresito hasta Costanera oeste. Antes del puente de Villa Cabello, escuché un ruido que me llamó la atención, pase de largo y volví de vuelta, de curioso”.

Recordó que cuando se acercó, notó que el ruido venía de una bolsa tirada en las piedras de contención de la Costanera. Saltó la baranda y vio que se movía. “Pensé que era un perro, cuando la abrí, vi que había un bebé adentro, pensé que era un muñeco, cuando lo toque me di cuenta que era de verdad, mire para todos lados pensando que alguien se lo había olvidado. Lo levanté y como no había nadie, empecé a caminar para el lado contrario de dónde vine, pasaron un par de autos pero no había nadie en la calle, no me cruce con nadie. Empecé a correr y llegue al Comando Radioeléctrico y les dije que había encontrado un bebé abandonado. Ellos se lo llevaron y me tomaron el testimonio”, cerró.