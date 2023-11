«El equilibrio fiscal no se negocia»: la respuesta de Milei a los gobernadores que no pueden pagar aguinaldos por la baja de ganancias

"Que corten otros gastos y paguen", respondió el presidente electo Javier Milei cuando lo consultaron por el reclamo que impulsan los gobernadores, cuyo ingresos disminuyeron por la modificación del régimen del impuesto a las Ganancias y muchos de ellos aseguran que no podrán pagar aguinaldos. "Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias", remarcó el mandatario electo.

A las administraciones provinciales les llegó la cuenta de la generosidad de Sergio Massa para con los trabajadores de más altos sueldos del país que dejaron de pagar impuesto a las Ganancias, que como ese es un tributo coparticipable, la merma en su recaudación se sintió de lleno en las arcas provinciales.

Mandatarios de prácticamente todas las provincias peregrinaron ayer a Buenos Aires buscando un ingreso que compense la reducción de la coparticipación. Gobernadores electos como el entrerriano Rogelio Frigerio aseguraron que dependen de esa compensación para pagar aguinaldos en diciembre.

Finalmente el ministro de Economía actual, Sergio Massa, aportó una solución temporal. Propuso un reparto de ATN con partidas subejecutadas del presupuesto 2023. Un salvavidas que servirá para llegar a flote a fin de año pero que no aporta una solución de fondo.

Las respuestas de fondo deberían llegar del nuevo gobierno y por lo que dijo Javier Milei esta mañana, no habría margen para recomponer ingresos de las provincias.

“¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”, indicó Milei.

“Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal”, agregó.

En diálogo con las radios Mitre, Rivadavia y La Red, el mandatario electo fue más directo con relación a la postura de los gobernadores. “Los que plantean este problema porque no quieren tocar la propia serán los responsables ante la sociedad de generar un desastre hipernflacionario que será el peor de la historia, con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que en el 2001″, indicó.

Y continuó: “¿Quieren continuar con esta irresponsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”.

Por otro lado, Milei también destacó que el mandato de la gente “ha sido claro” y sostuvo que “no existe registro histórico en la historia de la humanidad de que haya ganado un candidato que en su programa diga que va a ajustar, no existe un consenso tan grande”, y graficó esta postura con otra crítica al kirchnerismo.

En esta línea, ratificó su idea de realizar un fuerte recortes de los gastos y advirtió que aquel funcionario que se exceda “será echado”. “La única billetera que está abierta va a ser para la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por si en el proceso en el que reordenamos la economía tiene impactos negativos en el plano social para darle contención a los caídos. Pero eso no quiere decir que estemos relajando el objetivo del equilibrio fiscal, sino que son otras las partidas que se van a ajustar. El equilibrio fiscal no es negociable”.