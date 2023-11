La insólita y extraña condición con la que nació un joven: tiene los órganos ubicados al revés

Gerardo Duarte, residente de San Ignacio, Misiones, compartió detalles sobre la posición inusual de sus órganos internos, especialmente su corazón, bazo e hígado. El misionero tiene una condición llamada situs inversus.

Según el informe médico proporcionado por Duarte, su corazón se encuentra en el lado derecho en lugar del izquierdo, una condición extremadamente rara conocida como situs inversus. Aunque descubrió esto recientemente a los 18 años a través de una ecografía, señaló que no se le realizaron estudios médicos exhaustivos al nacer.

«Cuando nací, no me hicieron ningún estudio ni nada, y después de los 18 años me vengo a enterar de que tengo esto», comentó Duarte. El descubrimiento se produjo después de experimentar molestias y dolores debajo de la costilla, lo que lo llevó a someterse a una ecografía.

Actualmente, se encuentra en proceso de realizar estudios adicionales para evaluar detalladamente el funcionamiento de todos sus órganos. Entre estos estudios, destaca una ecografía doble para examinar su corazón, que, según los médicos, puede estar trabajando forzadamente debido a su posición inusual.

«Me dijeron que tengo que hacerme un estudio de todos los órganos de mi cuerpo para ver detalladamente cómo están trabajando», afirmó Duarte. Además, está programado que se realice una endoscopia para evaluar el trabajo interno de su corazón y descartar cualquier anomalía.

La rareza de su condición ha generado curiosidad, incluso entre profesionales de la salud. Duarte compartió que tanto el cardiólogo como el ecógrafo que lo atendieron expresaron sorpresa al no haber visto un caso similar en sus 36 años de carrera.

A pesar de las dificultades y las noches inquietantes donde siente palpitaciones anormales, Duarte mantiene una actitud positiva y ligera hacia su condición. «Mis amigos me ponen sobrenombres, como ‘el torcido’, pero lo tomo con humor», comentó.

El desafío actual para Duarte es encontrar especialistas que puedan realizar los estudios necesarios en su área local, ya que actualmente debe viajar a ElDorado para realizar la ecografía Doppler y la endoscopia.

A medida que continúa investigando sobre su condición única, Duarte espera obtener respuestas sobre el funcionamiento de su corazón y aliviar sus preocupaciones.