¡Ganate dos entradas para disfrutar de una noche clásica con el show de ‘Dios Salve a la Reina’, el tributo a Queen que hace enloquecer a todos!

Todos los fans de Queen puedan disfrutar de un show único, con el espectáculo "Dios Salve a la Reina. Tour 2023”, el próximo viernes 8 de diciembre en el City Center de Puerto Iguazú. Ingresá y conocé cómo participar del concurso para ganarte las dos entradas.

En un despliegue de iluminación, vestuarios y efectos especiales, el concierto de ‘Dios Salve a la Reina‘ creará una atmósfera mágica y llena de emoción que hace que los espectadores sientan que están viendo a Queen en vivo.

En esta oportunidad, tendrás la posibilidad de ganarte 2 entradas y una noche en el Iguazú Grand Hotel para el show, siguiendo estos simples pasos:

Seguir a @misionesmaravilla @ citycenteriguazu @ comprasmisiones

Arrobar con quién te gustaría ir en comentarios

Compartir el posteo en tus historias

Mientras más comentarios hacés, ¡más chances tenés de ganar! El sorteo se realizará el próximo miércoles 6 de diciembre en las redes de #MisionesMaravilla

Cabe resaltar que el premio será intransferible y válido para personas físicas, mayores de 18 años. El traslado correrá por cuenta del ganador.

No te quedes afuera y participá en el sorteo de las entradas para el show de ‘Dios Salve a la Reina’

‘Dios Salve a la Reina‘, la banda argentina tributo a Queen celebra su 25 aniversario y presentará en el escenario una experiencia visual impresionante y un legado musical de una de las bandas más icónicas de la historia; con inolvidables temas como: “Bohemia Rhapsody”, “We will Rock you”, “We are the champions”, entre otros.