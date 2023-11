El Banco de Sangre de Misiones continúa su campaña solidaria respecto a la importancia de donar sangre

Responsables del Banco de Sangre de la Provincia de Misiones brindan charlas explicativas e ilustrativas de todos los aspectos vinculados a la donación de sangre en distintos organismos estatales-privados.

Responsables de las áreas de promoción y colectas externas y de hemovigilancia del Banco de Sangre de la Provincia de Misiones, a cargo de la promoción, concientización y compromiso en materia de Donación de Sangre Segura, visitan instalaciones estatales y privadas, con el objeto de fomentar la donación de sangre a través de charlas informativas y de la realización de colectas externas, con el fin de acercar el BSTB (Banco de Sangre Tejidos y Biológicos de la Provincia de Misiones) a la población, facilitando así el acto solidario de donar.

Nadia Maidana, encargada del área de promoción y la doctora Ivana Sánchez, de hemovigilancia, manifestaron que “Las Empresas Amigas de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre, es un proyecto de la Nación, el cual busca fomentar la donación voluntaria de sangre, es decir, sacarla del área hospitalaria, del Banco de Sangre en sí, y llevarla a cada lugar de la ciudad, de modo que las personas no tengan que transportarse, y que vean que estando en su lugar de trabajo pueden tomarse unos minutos de su tiempo, colaborar donando sangre de manera voluntaria y seguir con sus actividades; a veces en el día a día del trabajo no podemos tomarnos un tiempito para ir hasta al Banco de Sangre, dado que se nos complica, esta es una forma de procurar que haya más donantes voluntarios y que las personas no tengan inconvenientes en hacerlo”.

Asimismo, agregaron que este proyecto “comenzó desde antes de la pandemia, pos pandemia quedó medio detenido por la situación que vivimos, ahora estamos retomándolo, empezando por Posadas y alrededores; enviamos notas y presentamos pedidos para que nos empiecen a abrir las puertas y nos llamen con la finalidad de emprender nuevamente esta labor de concientizar a las personas acerca de la donación de sangre voluntaria. Lo que siempre deseamos hacer acá en Posadas es, al menos dos veces al año, volver a cada lugar, podemos dar una charla y luego una jornada de donación no muy lejana, para que la información esté fresquita y las ganas también”, comentaron.

“Aprovechamos para recordar que donar sangre no ocasiona trastornos al organismo, no debilita, no engorda, no adelgaza y no perjudica en nada, además el material que se emplea es estéril y descartable, sin riesgo de contagio”, precisó la médica Sánchez.

En este marco las responsables del área indicaron que las personas interesadas en contribuir con esta acción altruista, pueden acercarse a donar al Banco de Sangre de Posadas, el cual está de 06:30 a 19:00hs y en el interior hay dos postas fijas de extracción en Eldorado y en Oberá, las cuales trabajan de 08:00 hs a 18:00, ambos horarios de corrido.

Para contactos, el Banco de Sangre Central de Misiones está ubicado en la Avenida Domingo Cabred 1199-1299, y pueden comunicarse tanto a su Tel: 03764447102 como a su WhatsApp: 3764334071.