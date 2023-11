Un grato gesto de honestidad en Eldorado | Cajero de una estación de servicios se equivocó en la cuenta y meses después buscó al cliente para devolverle la plata 

A través de su cuenta de Facebook, Hugo Daniel Reis compartió una experiencia reveladora que tuvo en la Estación de Servicio, ubicada sobre la Ruta Nacional 12 en Eldorado. La historia destaca la honestidad y la buena voluntad que aún prevalecen en la sociedad, a través de un sorprendente acto por parte de un empleado de la estación.

Hace unos meses, Reis realizó algunas compras en el Servi-Compras de la estación de servicios y notó un monto inusual en su factura. A pesar de sus sospechas, optó por no comentar nada, considerando los constantes cambios en los precios que caracterizan los tiempos actuales.

“Hace un par de meses compré algunas cosas en el Servi- Compras de la estación de servicios Erikssen de Ruta 12 y Tránsito Pesado. La verdad que me sorprendió el monto de lo que me cobraron, pero bueno, suelo no decir nada (máxime en estos tiempos de precios que vuelan)”, compartió Reis en su publicación.

Sin embargo, el relato toma un giro inesperado cuando, dos meses después, Reis regresó a la misma estación. Un empleado del lugar, al verlo aproximarse a la caja, se acercó con sinceridad y le confesó un error anterior: “El cajero me ve acercarme a la caja, me saluda y me dice ‘Yo a usted le cobré mal hace un tiempo, le pido mil disculpas y ahora le reintegro su dinero’. Me explicó lo que pasó, me volvió a pedir disculpas y yo le agradecí el gesto. Debo decir que no soy un cliente asiduo en ese lugar, para graficar mejor mi sorpresa”, relató Reis.

El usuario expresó su arrepentimiento por no haber preguntado el nombre del honesto empleado, pero aún así, quiso resaltar la importancia de este gesto en su publicación: “Un gran error mío es no haberle preguntado su nombre, para referirme mejor en esta publicación. Muchas gracias por demostrar que gente buena y honesta hay a montones, y suelen estar en los lugares que deben estar. Y como todo lo bueno, sale a la luz cuando hay hechos circunstanciales, sino lo bueno ‘simplemente’ (entre comillas, claro) y sutilmente, hace que el mundo funcione”, concluyó.

La historia de Hugo Daniel Reis se ha vuelto viral en las redes sociales, sirviendo como un recordatorio de que, incluso en tiempos de incertidumbre, la honestidad y la integridad siguen siendo valores fundamentales que perduran en la sociedad.