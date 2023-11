Viví el concierto de ‘Dios Salve a la Reina Tour 2023’ con Misiones Maravilla EVT y sé parte de la historia

Misiones Maravilla EVT presenta un paquete todo resuelto, en el que ofrece la oportunidad de que todos los fans de Queen puedan disfrutar de un show único, con su espectáculo "Dios Salve a la Reina. Tour 2023”, el próximo viernes 8 de diciembre en el City Center de Puerto Iguazú. Ingresá y conocé los detalles.

‘God Save the Queen’ -o en su traducción al español, ‘Dios Salve a la Reina‘- la banda argentina tributo a Queen celebra su 25 aniversario y presentará en el escenario una experiencia visual impresionante y un legado musical de una de las bandas más icónicas de la historia; con inolvidables temas como: “Bohemia Rhapsody”, “We will Rock you”, “We are the champions”, entre otros.

Tal vez te interese leer: Disfrutá de días aventureros con el paquete Jungle and Kids de Misiones Maravilla EVT, en medio de la selva en Iguazú

En un despliegue de iluminación, vestuarios y efectos especiales, el concierto crea una atmósfera mágica y llena de emoción que hace que los espectadores sientan que están viendo a Queen en vivo.

El todo resuelto de Misiones Maravilla EVT para disfrutar de ‘Dios Salve a la Reina’ como nunca antes

El paquete incluye alojamiento que pueden ser de una o dos noches para 2 personas en el

hotel Iguazú Grand, cocktail de bienvenida, dos ingresos y dos vouchers por $1000 para el Casino.

Para mayor información comunicarse al celular 3764 131601 o al link

https://wa.link/6xf4hl