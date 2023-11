Con entrega de reconocimientos, stands informativos, ferias, actividades y espectáculos en vivo, se realizó el evento de conmemoración por los 40 años de la democracia nacional en la Costanera

Este sábado, con la organización del área de Salud y Desarrollo Humano de la ciudad de Posadas junto con el Concejo Deliberante, se llevó a cabo un evento a modo de celebración por los 40 años de la democracia argentina. De esta forma, el eje principal fue visibilizar todos los derechos adquiridos a lo largo de estos años con puestos informativos y diversas actividades.

Asimismo, la Secretaria de Salud, Ambiente y Desarrollo Humano de Posadas, Lilian Tartaglino comentó sobre los stands informativos que se encontraron presentes y abiertos al público en la jornada, entre ellos, el de derecho a la salud gratuita desde el primero al tercer nivel de atención, también estuvo presente el área de Género y Diversidad mostrando todas las leyes que se implementaron, la parte de Educación Inclusiva la cual trabajó en conjunto con el stand de Discapacidad y adultos mayores ofreciendo diversos talleres y actividades.

En este marco, resaltó la responsabilidad que tienen los ciudadanos a la hora de luchar por estos derechos, por los que aún faltan por conquistar y para que no se pierda ninguno ya obtenido, “Nosotros como sociedad somos los responsables de luchar por estos derechos…Por eso estamos todos en conjunto hoy todo el Estado Municipal y el Concejo Deliberante mostrando lo adquirido y también visibilizando lo que falta para que realmente podamos vivir y crecer como sociedad”.

Asimismo, comentó que cuentan con talleres de educación inclusiva para personas con discapacidad donde se trabaja arduamente para visibilizar estos derechos en las escuelas, en ámbitos públicos y privados. “Los talleres son varios de arte, de pedagogía cívica, de diversas actividades. Ayer estuvimos con la muestra de cierre de esta área”.

“Tenemos compañeros no videntes, compañeros sordomudos que trabajan con nosotros, personas con discapacidad motriz y por supuesto también se ofrecen talleres de equino terapia y demás. Y la parte de tener esa actividad trabajando en todo lo que son leyes y derechos, la prevención de la violencia, estuvimos en la marcha de la Vereda de la Diversidad con ellos acompañando la parte de adultos mayores en talleres que tienen de folklore”, aseguró Lilian.

Para finalizar, destacó la importancia de estos 40 años de democracia e hizo un llamado de atención a la sociedad con respecto a los derechos de las mujeres, “Somos más de la mitad de la población, no podemos no tener representatividad, no podemos perder derechos. Hay que pensar que una de cada 20, o sea por cada tres mujeres, ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Que hay que trabajar en esta cuestión, que las minorías son mucho más, muy violentadas, invisibilizadas, eso hay que pensar. Así que han adquirido derechos y que no se pueden perder. Así que creo que la sociedad, ha madurado lo suficiente como para defenderlos y plantarse ante estas posturas tan radicales”.