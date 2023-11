Puerto Rico habilitaron el paso fronterizo entre Puerto Rico y Puerto Triunfo

En la mañana de éste jueves quedó habilitado el paso fronterizo que une ambas orillas sobre el río Paraná. Tanto la lancha de pasajeros como la balsa que transporta vehículos funcionan con normalidad.

El paso internacional que une Puerto Rico – Misiones (Argentina) y Puerto Triunfo – Itapua (Paraguay) quedó habilitado nuevamente en la mañana de este jueves luego de estar más de veinte días cerrado debido a la marcada creciente del río Paraná.

“Desde el 30 de octubre estaba cerrado porque las condiciones del rio Paraná no era las propicias como para hacer un cruce seguro, hoy en día consideramos que, si bien la altura del río no ha vuelto a la normalidad, el caudal ya no es tan fuerte ni peligroso” respondió el Prefecto Juan Pablo Contard al ser consultado al respecto.

El jueves por la mañana la altura del río Paraná en Puerto Rico era de “10,05 metros, a los quince metros se había cerrado el pasado 30 de octubre y en los días posteriores, la altura alcanzó los 18 metros”.

“El paso fronterizo está funcionando con total normalidad, las embarcaciones y la balsa que operan es éste puerto fueron mantenidas adecuadamente durante este receso que hubo, así que, están dadas las condiciones como para hacer una operatoria segura” aseveró Contard.

Recordando la marcada creciente del río Paraná en los primeros días del mes de noviembre el prefecto informó que “el agua no dañó las instalaciones de la prefectura en Puerto Rico, sí llegó a las instalaciones del paso y afectó la parte de migraciones”.

En esa zona se hicieron trabajos de limpieza y mantenimiento y todas las instalaciones quedaron en condiciones de operar con normalidad.

Vale recordar que el costo del boleto para cruzar al Paraguay en lancha desde Puerto Rico es de $2.000 y en balsa $ 4.000.