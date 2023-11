Martín Palermo sería anunciado como entrenador de Boca Juniors si la oposición gana las elecciones

El actual técnico de Platense es el apuntado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri para dirigir al equipo si triunfan en los comicios.

Era uno de los grandes candidatos del sector opositor y finalmente el elegido de Andrés Ibarra y Mauricio Macri para hacerse cargo del plantel de Boca Juniors. Si su fórmula gana las elecciones el próximo 2 o 3 de diciembre (los comicios podrían pasar del sábado al domingo por un pedido de la comunidad judía), Martín Palermo sería designado como DT del Xeneize.

Según trascendió, el actual director técnico de Platense ya anunció a las autoridades del Calamar que se marchará de la institución una vez que concluya su participación en la Copa de la Liga. El Marrón recibirá mañana a Sarmiento de Junín por la última jornada del Grupo B, en el que el cuadro de Vicente López todavía tiene chances de clasificarse a los cuartos de final del certamen. Para eso, tendrá que vencer al Verde y aguardar por una derrota de Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo lunes (el Ferroviario visitará a San Lorenzo desde las 19).

Si bien es cierto que la otra carta era Guillermo Barros Schelotto, finalmente hubo consenso para que el apuntado sea Palermo, que a sus 50 años ya tuvo experiencias como estratega de Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile y Aldosivi, además de la actual en Platense, en la que cumplió el objetivo principal de la permanencia y ahora va por más: el boleto a cuartos de la Copa de la Liga.

El «Loco» ya le había hecho un guiño a la fórmula compuesta por Ibarra y Macri el día del lanzamiento de su candidatura. A través de un video que se reprodujo en pantalla gigante, el máximo goleador de la historia del club expresó: “Quiero mandarles un saludo muy especial a Andrés y a Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Fuerte abrazo y muchos éxitos”. Además, otros futbolistas como Rolando Schiavi, el Pato Abbondanzieri (ex ayudantes de campo de Palermo), Pepe Basualdo, Diego Cagna y Jesús Dátolo están vinculados al aparato opositor.

La semana próxima, cuando posiblemente haya concluido la participación de Palermo en Platense, se hará un anuncio oficial a días del acto eleccionario en la Bombonera. La idea es llevar a cabo una presentación formal similar a la del lanzamiento de la fórmula de Ibarra y Macri, que hoy se encuentra en Emiratos Árabes en busca de inversionistas para la construcción de la Bombonera Siglo XXI, el proyecto que la oposición promete llevar a cabo si se impone en las urnas.

Hace algún tiempo, Palermo había declarado: “Estoy preparado para dirigir lo que me toque. Llevo diez años. En los seis equipos, pasé distintos momentos de mi maduración. Hay que estar y tomar decisiones. La conducción y liderazgo te lleva a eso. Creo que en algún momento me va a tocar. Lo intentaré. Va a ser algo que voy a desear. No apuro los momentos. Cuando tenga que suceder, va a pasar”. Y agregó: “Ahora, después también tenés que tener la capacidad de estar al frente de un plantel como Boca. No es fácil. No por menospreciar jugadores de Godoy Cruz o Unión Española… No es lo mismo que dirigir a los jugadores de Boca. Sí tengo conocimiento de cada rincón del mundo Boca. Uno tiene que estar preparado para asumir el compromiso”. Ese momento podría ser en 2024.

Del lado del oficialismo, se mantiene el hermetismo. Juan Román Riquelme aclaró que recién confirmará al nuevo entrenador después de las elecciones: “Ya vamos a anunciarlo. Estoy convencido siempre y a quién quiero llamar. ¿Diego Martínez? Siempre lo hizo bien, pero me gustan un montón de entrenadores. Siempre estuvimos convencidos de las cosas que hicimos. El técnico que vamos a intentar traer es el mejor entrenador”. Además del DT de Huracán, que posee vínculo en el Globo hasta junio de 2024, los que están en el radar son Eduardo Domínguez (con contrato hasta fin de año en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Milito, que está en libertad pero optaría por dirigir en el exterior.