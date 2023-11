Franco Colapinto debuta en la Fórmula 2: de su reflejo en Ayrton Senna a llegar a las puertas de la Fórmula 1

Se viene un fin de semana muy especial para el argentino Franco Colapinto, ya que debuta en la Fórmula 2. Será en la última fecha que se disputa en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1 que también cierra su temporada. El joven de 20 años se estrena con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que corrió este año en la Fórmula 3.

Es clave toda la experiencia que pueda recoger en pista con un nuevo auto y sistemas de carreras, ya que incorporará las estrategias con las paradas en los boxes con el cambio de gomas. El corredor de Pilar antes de unos días que serán inolvidables y que incluirán la prueba en un Williams FW 45 de F1.

“Estoy muy feliz. Es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Me preparé muy bien para Abu Dhabi”, afirma sobre esta posibilidad. Cabe recordar que en 2024 correrá la temporada completa en la antesala de la Máxima con la misma escudería neerlandesa. Para poder llegar bien afilado comenta que “ahora estamos intentando conseguir presupuesto para algunos tests”, misión que está a cargo de sus representantes María Catarineu y Jamie-Campbell-Walter, responsables de la empresa Bullet Sports Management.

Tal vez te interese leer: Con tres goles del Diablito Echeverri, Argentina goleó a Brasil 3 a 0 y clasificó a las semis del Mundial Sub 7

“Va a ser muy importante la carrera que voy a hacer en Abu Dhabi. Me va a servir mucho para debutar, conocer todos los procedimientos, entender cómo es un fin de semana de Fórmula 2 y no hacerlo en un día de tests. Es un privilegio y me va a ayudar”, destaca el bonaerense oriundo de Pilar que clasificó en el puesto 20° de la qualy que se desarrolló este viernes por la mañana con un tiempo de 1:37.231.

Sobre las detenciones en los boxes sostiene que “al final, las paradas es un factor más que tiene la Fórmula 2. Muy complicado con todos los virtual safety cars (autos de seguridad virtuales). Me tendré que acostumbrar a cómo hacen las estrategias los equipos, cómo reaccionan los pilotos cuando suceden estas cosas. Habrá que estar muy atento. Es una carrera a pura estrategia. Nunca hice esta clase de pits stops (paradas en boxes)”.

Cabe recordar que el martes próximo, en el mismo escenario, probará un Williams FW 45 usado esta temporada. Franco continuará en la academia de pilotos del histórico team inglés de F1. “La gente de Williams está muy contenta. Me ayudaron mucho a tener buenos resultados. A acostumbrarme a los circuitos que no conocía. Me ayudaron a preparar muchas carreras”, asevera.

En el simulador de Williams de F1 pudo tener una primera referencia de circuitos que aún no conoce como Hungría.

El año próximo se estrenará un nuevo coche y Franco no advierte que esto pueda abrir el juego para todos los competidores y que dependerá del equipo que más rápido pueda lograr una mejor puesta a punto en los autos. “Si bien en realidad el auto se ve diferente, es prácticamente igual. El motor es igual. Lo único que cambia es el paquete aerodinámico. Eso no cambia mucho el set up (puesta a punto) ni nada por el estilo”, explica.

“Si bien los equipos van a tener que buscar una puesta a punto diferente, sigue siendo casi el mismo coche. Las gomas son las mismas (tema clave). Es un auto nuevo, no como en otras temporadas. Hay que ver cómo trabajan los equipos cuál es el que encuentra cómo hacer más eficiente el auto en cuanto a la parte aerodinámica. Después trabajar bien con los mecánicos, los ingenieros. Nuestro equipo lo conozco mucho y es gente que trabaja en la evolución de la Fórmula 2″, añade.

Como indicó lo que cambiará en el nuevo coche es la configuración aerodinámica. El monoposto es un Dallara que lleva un motor Mecachrome V6 turboalimentado de 3,4 litros y con una potencia de 620 de caballos. El auto pesa unos 787 kilos y la nueva versión luce más agresiva, con un alerón trasero inclinado hacia ambos lados. Ese coche es el que se usará en las próximas tres temporadas. Usan gomas de 18 pulgadas al igual que la Fórmula 1.

En cuanto a la parte deportiva, la Fórmula 2 también tiene dos carreras el fin de semana, el sábado con la Sprint (120 km o 45 minutos), y el domingo, con una carrera larga (170 km o 60 minutos) que incluye cambios de los cuatro neumáticos. La clasificación (30 minutos) del viernes ordena la grilla de la carrera del domingo y para la Sprint se invertirán los diez primeros de la clasificación.

Los autos usan el DRS, el sistema que permite movimiento del alerón trasero que permite una mejor penetración del aire y más velocidad para el auto que viene detrás. Esto facilita los sobrepasos. Puede emplearse a partir de la segunda vuelta o puede verse modificado por los comisarios deportivos por temas de seguridad. Las zonas de uso serán las mismas que emplea la F1 y también siempre que haya menos de un segundo de diferencia entre los coches.

Colapinto viene de realizar una rehabilitación luego de su fractura en la clavícula izquierda y en Europa llevó a cabo su preparación física para su primera vez sobre un Fórmula 1 y su debut en Fórmula 2, donde su compañero será el noruego Dennis Hauger (20 años), ex integrante del programa de pilotos de Red Bull y campeón de la Fórmula 4 Italiana (2019) y de la Fórmula 3 (2021).

Fuente: Infobae