Toda la emoción del rock con el paquete todo resuelto para el concierto de Slash en Buenos Aires 2024

Misiones Maravilla EVT presenta un paquete todo resuelto para los apasionados seguidores del icónico guitarrista Slash, quien estará acompañado por Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC) en su esperada actuación en el Movistar Arena de Buenos Aires el 9 de febrero de 2024, como parte de la gira «The River is Rising».

SMKC lanzó el álbum debut “Apocalyptic Love” en el 2012 con canciones como “You’re a Lie” y “Standing in the Sun”. En el 2016, el segundo álbum de la banda “World on fire” tuvo como primer corte la canción que le dio nombre al disco en el número 1 en las listas de rock de Estados Unidos. Ese año, Guns N´Roses se reunió y Slash con Axl Rose y Duff McKaga se unieron para la histórica gira mundial.

El tercer álbum de la banda “Living The Dream” llegó en el 2018 y debutó con 10 ubicaciones en el top 10 en las listas de éxitos de todo el mundo. Y el último lanzamiento fue “4” que debutó como el álbum de hard rock más vendido.

Slash es considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos y acumula más 100 millones de álbumes vendidos, ha obtenido un premio Grammy y siete nominaciones. Además, fue incluido en el salón de la Fama del Rock and Roll.

Sé parte de la historia en este concierto de Slash en Buenos Aires

El paquete de Misiones Maravilla EVT incluye una noche de hotel con desayuno en la ciudad de Buenos Aires, entrada seleccionada, traslado ida y vuelta del hotel al lugar del show, con coordinación permanente. Consultas por traslados de Misiones a Buenos Aires.

Para mayor información comunicarse al Whatsapp 3764 131601 o al link https://wa.link/jvuese