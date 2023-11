Avanzan en la instalación de una planta de automóviles eléctricos de una empresa China dentro del Parque Industrial de Posadas

Se trata de la firma Datong Auses New Energy Technology Co. LTD; que, junto a Misiones, busca terminar de definir el “Proyecto de Fábrica de Vehículos Eléctricos de Nueva Generación”. La empresa china también proyecta generar un conglomerado de industrias locales alrededor de la fábrica.

En un nuevo avance, el pasado viernes en el Senado de la Nación, tuvo lugar una reunión en presencia del presidente del Parque Industrial de la Innovación de Posadas y coordinador general de MiDi, Ing Christian Piatti, junto a la senadora nacional por Misiones Magdalena Solari Quintana, donde se entregó firmada la carta de intención entre el Sr. Gobernador de la Provincia de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad, y Datong Auses New Energy Technology Co. LTD., Representada por el Sr. Wang Jingchun de la República Popular de China.

El propósito de esta carta es mejorar y aumentar las relaciones cooperativas entre ambas partes a través del intercambio de recursos, ventajas complementarias e innovación empresarial, promoviendo la inversión y construcción de «Datong Auses New Energy Technology Co., LTD.» y el “Proyecto de Fábrica de Vehículos Eléctricos de Nueva Generación en la Provincia de Misiones, Argentina» con el objetivo central de construir un mecanismo de cadena de suministros de la industria de las energías de nueva generación y enfocados en tecnologías de vanguardia, tendencias industriales y aplicaciones innovadoras en el campo de las energías de nueva generación, que se construirá dentro del Parque Industrial.

Luego se dió lugar a una reunión de trabajo donde se empezó a proyectar la inversión, a partir de la cual la empresa comenzará estudios técnicos de viabilidad y alcances del mercado sudamericano, oportunidades de acuerdo a la localización geográfica, utilización del Puerto de Posadas, recursos humanos y tecnológicos de la región, entre otros. Pensado como ubicación central de la planta, el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas.

Por otra parte, la empresa de China proyecta generar un conglomerado de industrias locales alrededor de la fábrica de automóviles eléctricos, que serán las proveedoras de partes, mediante la transferencia de know how y tecnologías chinas.