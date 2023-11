Un estudiante misionero de la UNaM fue becado para capacitarse en la Comisión de Energía Atómica

Lucas Ortigoza es un joven misionero estudiante avanzado del Profesorado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la UNaM. Gracias a esta oportunidad por su desempeño, podrá formarse en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Buenos Aires.

El joven, fue seleccionado en el marco de la beca «Aprender Haciendo» de la CNEA, que tiene como objetivo la formación de jóvenes profesionales en aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Ortigoza desarrollará sus actividades en el área de Combustibles MOX de la División Ingeniería, dentro de la Gerencia de Combustibles Nucleares.

“Es una gran oportunidad para mi formación y para intercambiar conocimientos”, expresó el joven becario a la página de la facultad. Lucas se encontraba investigando sobre reactores nucleares cuando se enteró de la convocatoria a través de la página web del organismo.

Tras una rigurosa selección que incluyó entrevistas y exámenes médicos, Ortigoza fue finalmente elegido para iniciar su capacitación a fines de octubre. “Cuento con el acompañamiento de docentes de la facultad y de mi familia para poder cumplir de la mejor manera”, afirmó.

Comprometido con devolver a la universidad pública lo recibido, Ortigoza viene desempeñándose como consejero directivo estudiantil de la FCEQyN y tutor par del programa de tutorías. Asimismo, desde 2019 dicta clases de apoyo para alumnos de la facultad para “dar una mano” en las dificultades de los jóvenes.

Por otro lado, también se refirió a los apoyos económicos que recibió para dar este gran paso y poder estudiar de la mejor manera. “Gracias a las becas de albergue y el progresar, me he podido dedicar enteramente a estudiar la carrera y a colaborar en el aprendizaje de otros compañeros. Mi compromiso es devolver a la universidad todo lo que me brindó”, finalizó Ortigoza.