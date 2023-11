Advierten que en noviembre se superó por primera vez el umbral de los 2 °C de calentamiento global

El año 2023 se está posicionando como el más cálido registrado en la historia del planeta, marcando un hito significativo en la evolución del clima. El 17 de noviembre la temperatura global superó los 2 °C de anomalía, según datos del Centro Europeo de Pronóstico (ECMWF). Este hecho, aunque era previsible debido al evento de El Niño en curso, no deja de ser impactante.

El cambio climático, impulsado principalmente por el aumento de los gases de efecto invernadero, llevó a un constante calentamiento global. Para evaluar la magnitud de este fenómeno, se recopilan datos de diversas fuentes en todo el mundo, calculando un promedio de temperatura que luego se compara con valores de referencia. El 17 de noviembre, el planeta registró una anomalía de 2,07 °C en comparación con el periodo de referencia de 1850-1900. Datos preliminares de Copernicus sugieren que esta cifra se repitió el 18 de noviembre, marcando dos días consecutivos de calentamiento por encima de los 2 °C respecto al periodo preindustrial, con una anomalía de 2,06 °C.

No obstante, es fundamental aclarar que este récord no implica automáticamente un fracaso del Acuerdo de París. Este acuerdo internacional tiene como objetivo evitar que la temperatura global exceda los 2 °C de anomalía de manera permanente. El registro del 17 de noviembre, aunque excepcional, representa un punto específico y no establece un nuevo estado base para el clima mundial.

La pregunta que surge naturalmente es si el Acuerdo de París está cumpliendo su propósito. La respuesta, por ahora, es que el acuerdo sigue vigente y continúa siendo un marco crucial para abordar el cambio climático. Sin embargo, este registro resalta la urgencia de intensificar los esfuerzos y de adoptar medidas más ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un factor clave que contribuyó al aumento de la temperatura en el presente año es el fenómeno de El Niño. Los años caracterizados por este tienden a ser más cálidos, especialmente cuando el evento es particularmente intenso. Actualmente, el Pacífico ecuatorial central está experimentando un calentamiento máximo desde el inicio del evento, con una anomalía semanal que supera los 2 °C. Esta situación, sin duda, está contribuyendo al incremento de la temperatura global.

La combinación de la tendencia al calentamiento provocada por el cambio climático y la presencia de El Niño propicia la creación de un nuevo registro de temperatura sin precedentes. Aunque este hito es motivo de preocupación, se espera que sea una condición transitoria, influenciada en gran medida por factores climáticos temporales.