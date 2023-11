Posadas | “Luana llegó con un mínimo síntoma y me la devuelven muerta”, recordó la madre de la niña que falleció por mala praxis de dos médicas del Sanatorio Camino

En el marco del caso que conmocionó a la sociedad misionera en 2018, la audiencia de probation programada para alcanzar un acuerdo de resarcimiento por la trágica muerte de Luana Kruka, una niña de tan solo 7 años, fue postergada hasta el 6 de diciembre debido a la ausencia de una de las partes demandadas.

La pequeña Luana falleció como resultado de una infección generalizada causada por la bacteria streptococcus pyogenes, y sus padres presentaron una denuncia por mala praxis contra dos médicas pediatras de la clínica privada Camino. La audiencia para proponer un juicio a prueba, contemplado en el artículo 76 Bis del Código Penal Argentino, se suspendió recientemente por la falta de los representantes legales de la mencionada clínica.

Ayer, a las 8:30, los abogados de la querella y la defensa cumplieron con la citación ante la fiscal Correccional y de Menores 1, María Laura Álvarez, subrogante en este expediente. Este caso fue elevado por el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, al Juzgado Correccional y de Menores 2, liderado por César Raúl Jiménez.

En dialogo con Misiones Online, Yésica Velázquez, la madre de Luana, expresó su desazón recordando los momentos previos a la tragedia. “Horas antes, ella estuvo internada en terapia intensiva, y fue un momento en el que no pensaba en nada, me sentía perdida, no entendía cómo llegamos a esto”, relató.

El martes 4 de septiembre de 2018, la madre llevó a Luana al sanatorio Camino de Posadas con fiebre. A pesar de la atención médica inicial, la situación empeoró y la niña fue internada con síntomas preocupantes, incluyendo dolor en la pierna, manchas rojas en la piel y problemas respiratorios.

Ese martes, la revisó un pediatra, que tras descartar que se tratara de un caso de gripe A o B la medicó y la mandó de nuevo a su casa. Al otro día, le volvió a subir la temperatura y la volvió a llevar al hospital. Esa vez, los médicos decidieron internarla, sacaron radiografías de sus pulmones y comprobaron que estaban bien.

La mamá de Luana recordó que su hija le había dicho que le dolía la pierna en la zona de la ingle. También, señaló que tenía un cuadro similar a una gripe con catarro y tos, le habían salido manchitas rojas en la piel y tenía las manos y los pies de un color oscuro.

La nena empeoró con el paso del tiempo y la derivaron a terapia intensiva porque tenía problemas para respirar. La madre les preguntó a los médicos por el dolor que su hija sentía en la pierna, le respondieron que era normal dentro de la inflamación de un tejido. Por esas horas, Luana tosía mucho y tenía flema con sangre.

A la nena le hicieron una transfusión y la entubaron el viernes. “Mami, no me dejes”, le dijo niña a su mamá cuando la estaban por entubar. Luana Martina Kruka murió el sábado 7 de septiembre a las 19 horas por un cuadro de neumonía que derivó en un paro cardiorrespiratorio, según informaron los médicos.

“Luana llegó con un mínimo síntoma y me la devuelven muerta. Una semana entera de ir y volver tuvo más de una oportunidad y en ningún momento le indicó un antibiótico. Llegó a tener 40 grados y más de fiebre”

La ausencia de los representantes legales de la clínica privada Camino en la audiencia generó indignación en la madre de Luana. “Eso fue una falta total de respeto y profesionalidad. No sé por qué lo hacen, o mejor dicho, sí sé, son personas despreciables”, expresó Velázquez con bronca e impotencia. Aseguró que no descansará hasta lograr la justicia que su hija merece.