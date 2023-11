 La Asociación Misionera de Inquilinos expresó su rechazo hacia la derogación de la ley de alquileres: «El libre comercio beneficia ampliamente a inmobiliarios»

Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, expresó su profunda tristeza y rechazo ante la posibilidad de que el presidente electo, Javier Milei, lleve a cabo la derogación de la ley de alquileres. La noticia ha generado inquietud en el sector, que teme las consecuencias de esta medida.

Torres destacó la complejidad del proceso legislativo que llevó a la implementación de la ley de alquileres, subrayando que fue el resultado de un extenso debate en ambas cámaras del Congreso. Señaló que escuchar el anuncio de la derogación sería un retroceso en un sistema democrático como el que rige en el país.

«En realidad, costó muchísimo llegar a esa instancia. Es un debate del Congreso, de ambas cámaras. Revisiones, reuniones y mucho trabajo para llegar a un mediano acuerdo. Y escuchar un anuncio de eso sería retroceder, en un sistema democrático como el que tenemos», manifestó Torres.

Además, el presidente de la Asociación de Inquilinos manifestó su esperanza de que la derogación no consiga el consenso en el Congreso, resaltando la importancia de respetar el proceso legislativo. Señaló que la derogación beneficiaría ampliamente a los sectores inmobiliarios en detrimento de los inquilinos. «Si las premisas no están equilibradas gana el capital. Por lo tanto beneficia ampliamente a los sectores inmobiliarios. Veremos qué es lo que pasa, pero esperemos que no llegue a esa posibilidad», dijo Torres.

No obstante, también reconoció las carencias del mercado actual de alquileres, haciendo hincapié en la falta de mecanismos de ajuste y de índices que protejan a los inquilinos. Advirtió que la derogación dejaría al mercado aún más desprotegido, generando mayor inseguridad y siendo beneficioso exclusivamente para el sector inmobiliario.

Ante la posibilidad de que se apruebe una nueva ley de alquileres que sea considerada superadora, Torres fue enfático al señalar que no ven esa posibilidad como factible, basándose en las declaraciones claras del presidente electo.

«Ojalá que se dé cuenta que cambie y que la posibilidad sea una nueva ley. Si es así, bienvenido sea. Pero si no lamentablemente tendremos que pagar las consecuencias», concluyó Torres.

