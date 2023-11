“El sistema de comunicación digital entre la Policía y el Poder Judicial de Misiones revolucionará la manera en que se abordan los casos de violencia familiar”, sostuvo Cristina Leiva

La ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Cristina Leiva, reveló la implementación de un registro digital que revolucionará la manera en que se abordan los casos de violencia familiar.

El registro digital permitirá que toda la información relevante sobre un caso de violencia se integre automáticamente al Poder Judicial, brindando a los jueces una visión completa de la historia y el contexto de cada situación. Esto incluye no solo a la víctima y al agresor, sino también a su entorno familiar, proporcionando una comprensión más profunda de la problemática.

«Nos da la posibilidad de conocer, por ejemplo, si nosotros tenemos chicos que tienen conflicto con la ley, miramos que ese chico ya viene de un lugar donde tuvo muchas intervenciones en el Poder Judicial y en la Policía», agregó Leiva.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la agilización del proceso. Anteriormente, la comunicación entre la policía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se realizaba de manera manual, a través de llamadas telefónicas y faxes. El nuevo sistema digitalizado elimina la necesidad de volver a ingresar información y proporciona una trazabilidad completa de todas las personas involucradas.

«Se concentra, toda la información está digitalizada y ya no hay que volver a tipear. O sea, a veces nosotros tenemos víctimas que una vez concurren y su única forma de pedir ayuda a lo mejor es ir a la policía y después ya no se la vuelve a traer, o porque no puede o porque no tiene los recursos, o porque está dentro de un círculo de violencia», explicó la ministra.

Esta innovación, que ha sido un esfuerzo conjunto del Estado Provincial, promete ser un modelo para otras regiones. «Es la primera provincia que tiene una interacción directa digital en tiempo real de lo que es denuncia de violencia de género. Y no quiero pecar, pero creo que en Latinoamérica también», destacó la Ministra.