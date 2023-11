Scaloni habló en la previa al clásico de la Selección Argentina contra Brasil: “No voy a tocar mucho al equipo”

El entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa tras el ensayo en el predio de Ezeiza. Scaloni confirmó que el equipo “ya esta definido”, aunque los jugadores aún no fueron notificados.

Luego de la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina deberá viajar a Rio de Janeiro para enfrentar a Brasil el próximo martes desde las 21.30 en el Maracaná por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El entrenador Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa donde analizó el presente del equipo, manifestó que habrá cambios y se refirió al nivel del Scratch.

El DT, que mantiene dos dudas en el once inicial, se presentará ante los medios tras el último ensayo que llevará a cabo, desde las 11, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Por el momento se especula con dos cambios en la delantera, donde Ángel Di María y Lautaro Martínez podrían meterse en el once por Nicolás González y Julián Álvarez, respectivamente.

“El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya», expresó el DT ante los medios. «Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento”.

“No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos”, completó.

Tal vez te interese leer: Hoy se cumplen 35 años de los tres goles de Antonio Vidal González en La Bombonera

La posible formación de la Selección Argentina vs Brasil

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Angel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Eliminatorias 2026 | La Selección Argentina tiene su última práctica antes de jugar con Brasilhttps://t.co/ibbveM99kW — misionesonline.net (@misionesonline) November 20, 2023

Fuente: TyC Sports