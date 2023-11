Oficial: Al-Ittihad de Arabia Saudita anunció a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador

Tras un año de inactividad, el Muñeco asumirá las riendas del equipo que tiene a Benzema y Kanté como máximas figuras. De esta forma, la institución oficializó la noticia este sábado

Finalmente este sábado el Al-Ittihad de Arabia Saudita confirmó que Marcelo Gallardo será su próximo entrenador. Cuando solo restaba la oficialización, el club compartió en redes sociales un video del ex técnico de River Plate en donde le da la bienvenida.

“Nos complace anunciar a nuestro nuevo entrenador, ‘El muñeco’ Marcelo Gallardo”, señala el posteo que fue acompañado con un video con imágenes del DT, una representación de un muñeco con la camiseta argentina y una caricatura de un pequeño fanático que sueña con su llegada para ganar títulos. Luego, compartieron otro clip con imágenes de Buenos Aires y de River Plate musicalizados por un piano que toca la canción “Muchachos”, popularizada por la hinchada argentina en Qatar.

Poco después, la junta directiva de la institución, encabezada por Anmar bin Abdullah Al-Haili le deseó suerte al técnico en este nuevo ciclo: “Desea éxito al entrenador y a su personal y que contribuya a todos los miembros del equipo a lograr las aspiraciones de los aficionados del Al-Ittihad, que están acostumbrados a apoyar a su club”.

Además, en ese escrito se precisó que el contrato tiene una duración de año y medio. A su vez el periodista italiano especializado en fichajes y mercado de pases, Fabrizio Romano, había especificado que el vínculo que acaba de firmar el estratega de 47 años que se extenderá hasta junio de 2025 y dispondrá de una opción de extenderse por dos años más (hasta junio 2027).

Todo esto sucede mientras el técnico está viajando rumbo a Asia. El Muñeco, que lleva un año sin trabajar desde su salida de River Plate, habló este sábado con la prensa minutos antes de abordar su avión en el aeropuerto de Ezeiza y explicó los motivos detrás de la elección de partir al fútbol árabe. “Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, declaró ante las cámaras de ESPN en una improvisada rueda de prensa.

El entrenador argentino tendrá la chance de dirigir y enfrentar ahora a varias figuras, porque desde hace algunos años que el país asiático ha decidido invertir millones de dólares en su liga de fútbol para captar a estrellas de todo el mundo y, en ese contexto, el Al-Ittihad ha acogido a varios jugadores de renombre.

Obviamente, el que sobresale por encima de todos es Karim Benzema. El francés de 35 años, ganador del Balón de Oro 2022, se unió al equipo esta temporada luego de haber cerrado un exitoso ciclo en Real Madrid, en donde estuvo 14 años y ganó 25 títulos, incluidas cinco Champions Leagues. Pero no es el único futbolista que destaca en el equipo.

Mientras que en el mediocampo, Gallardo contará nada menos que con N’Golo Kanté, quien sorprendió al aceptar la oferta de Arabia Saudita y darle el portazo a Chelsea. El volante campeón del Mundial de Rusia con Francia y de la Champions League 2021 con el cuadro londinense tiene 32 años y en lo que va de la temporada ha sido una fija en el 11 inicial.

En la actualidad, el club de camiseta negra y amarilla marcha en el quinto puesto de la tabla en la Superliga Saudí con 24 unidades producto de siete victorias, tres empates y tres caídas, y se ubica a 11 puntos del líder, Al Hilal. Además, en la Champions asiática, aparece en lo más alto de su grupo, el C.

El próximo compromiso del equipo con sede en la ciudad de Yeda será el 24 de noviembre, tras la fecha FIFA, ante Al Ettifaq, conducido por Steven Gerrard y con Jordan Henderson y Giorgino Wijnaldum en sus filas. Ese sería el encuentro en donde iniciará su ciclo el ex River Plate.

Pero, la mirada está puesta en el Mundial de Clubes. Es que el equipo saudí debutará nada menos que en el partido inaugural, el 12 de diciembre, frente al Auckland City de Nueva Zelanda. En caso de ganar, se verá las caras contra el Al-Ahly de Egipto y si pasa de ronda, irá en semifinales ante Fluminense, campeón de la Copa Libertadores.

Del otro lado de la llave, León de México debutará el 15 de diciembre ante Urawa Red Diamonds de Japón y el que pase de ronda chocará frente al máximo candidato, el Manchester City de Pep Guardiola que en la temporada pasada ganó la Champions League, la Premier y la FA Cup, y además fue premiado como el mejor equipo del mundo en la última gala del Balón de Oro. Es decir que Gallardo solo se enfrentaría a Guardiola en una hipotética final.

Pese a los goles de Thiago Almada y Pablo Solari, la Selección Argentina Sub 23 de Mascherano perdió 5-2 ante Japón https://t.co/6tWcXUGdRY — misionesonline.net (@misionesonline) November 18, 2023

Fuente: Infobae.