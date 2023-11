Devolución del IVA: el uso adecuado de las billeteras virtuales para recibir el reintegro de transacciones comerciales

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa al Consumidor en Misiones, destacó la diversidad de métodos de pago existentes en la actualidad, incluyendo efectivo, cheques, tarjetas de crédito y las populares billeteras electrónicas como Mercado Pago. Sin embargo, planteó inquietudes sobre la devolución del IVA en compras realizadas mediante tarjeta de débito y billeteras virtuales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/11-16-Ex-Movil-Alejandro-Garzon-Maceda-devolucion-IVA-billeteras-virtuales-compras-8.12.mp3

Cadena Express – Alejandro Garzón Maceda

El director de Defensa al Consumidor explicó que la devolución del IVA se aplica a ciertos bienes y no a todos los productos de la canasta familiar. «La devolución del IVA no pasa por el negocio, sino por lo que comprás», subrayó. Asimismo, enfatizó en que si se realizan pagos a través de billeteras virtuales que no estén bancarizadas, es decir, fuera del sistema regulado por el Banco Central, la AFIP no puede detectar la compra, por lo que no se generará la devolución del IVA.

Respecto a la trazabilidad del sistema, Garzon Maceda aclaró que las transferencias bancarias permiten esa trazabilidad y la posibilidad de devolución del IVA, mientras que las transacciones a través de alias (como en Mercado Pago) no ofrecen esa visibilidad a la AFIP, lo que puede afectar a la devolución del impuesto.

Sobre la legalidad de los controladores fiscales, el entrevistado explicó que no son inviolables y destacó que, en ocasiones, los comerciantes no emiten tickets de compra por ventas realizadas en «negro». Esta situación, según Garzon Maceda, se traduce en una parte de la compra que queda fuera del registro fiscal, permitiendo a algunos negocios mantener una porción de sus ingresos sin declarar.

En relación a la fiscalización, se abordó la cuestión de los controladores fiscales y su inviolabilidad. Garzon Maceda puntualizó que no es automático, ya que hay una parte de la compra que puede no ser registrada, generando una parte de la venta en negro. «Si se olvidan de dar el ticket, una parte de la venta tiene que ir en negro», mencionó.

Finalmente, en un llamado a la transparencia fiscal, el director de Defensa al Consumidor concluyó ponderando la importancia de exigir el ticket de compra, ya que, aunque no siempre se emitan por completo, contribuyen a mantener un registro más transparente de las transacciones comerciales.