La Subsecretaría de Protección Civil asiste a familias de Posadas que sufrieron severos daños en los techos de sus viviendas a causa del granizo

En Posadas, un temporal inusualmente severo con granizo de gran tamaño causó daños significativos, afectando especialmente a las viviendas más precarias y a la agricultura en zonas rurales. Por fortuna no se reportaron heridos, pero la magnitud del evento ha provocado la interrupción de servicios esenciales como la electricidad y daños estructurales. Desde la Subsecretaría de Protección Civil destacaron la formación de un comité de crisis para brindar asistencia.

Una intensa granizada azotó la ciudad de Posadas al amanecer de hoy. Itaembé Iguazú e Itaembé Miní, así como el barrio Los Oleritos, fueron las zonas más afectadas por piedras de proporciones inusuales.

«Realmente fue una granizada de un tamaño inusitado acá, en la ciudad de Posadas. Tenemos reporte de Los Oleritos que como son viviendas más precarias también han tenido afectaciones en las viviendas, y lugares que todavía no han vuelto la energía», indicó el subsecretario de Protección Civil, Jorge Atilio de León. Además, señaló que están llevando a cabo un comité de crisis para evaluar las acciones a seguir en la recomposición de los daños.

A pesar de la magnitud del evento climático, hasta el momento no hay informes oficiales de personas lesionadas. «Hasta ahora no tenemos informe de personas lesionadas, informe en carácter oficial no hay», destacó.

En la misma línea el Subsecretario también mencionó: «De esta intensidad aparentemente fue solo en Posadas, tenemos reporte de granizo en la zona centro de la provincia, pero no de la intensidad y tamaño que hubo acá».

El impacto en la agricultura también fue abordado. “En la zona del Soberbio, 25 de mayo, San Pedro, la zona rural de San Pedro también, ha caído granizo, pero no era del tamaño de este, pero ahí afectó más a las plantaciones que a las viviendas», explicó.

Respecto a las medidas de anticipación, confirmó: “Sabíamos de los pronósticos que era el tiempo inestable, estábamos en una alerta naranja para la madrugada por la probabilidad de granizo”.

Sobre la magnitud del fenómeno climático, el funcionario describió: «Realmente asustaba escuchar el granizo en el techo y después ver el anegamiento que hubo acá en Posadas».

Por otro lado, se refirió a los daños en Itaembé Guazú, una de las zonas más afectadas. “Hubo voladura de techos y también caída de ramas y justamente por eso se interrumpió la energía eléctrica en la zona”.

Para terminar, aseveró que trabajan en conjunto con las demás autoridades provinciales para brindar ayuda a los damnificados. «Estamos asistiendo, juntamente con Desarrollo Social, con Vicegobernación, con la Municipalidad, estamos trabajando en la asistencia de justamente de los más vulnerables que son las chapas de cartón que se va asistiendo en estos casos. Ahora vamos a ver ya la directiva del Gobernador para todo lo que significa la recomposición de daños», concluyó.

La Subsecretaría de Protección Civil asiste a familias de Posadas que sufrieron severos daños en los techos de sus viviendas a causa del granizo