Atento Boca: un gigante europeo pretende a Valentín Barco y se presenta como el máximo competidor del Manchester City

La joya xeneize es seguida de cerca y “entusiasma por la posición que juega”, afirman. Destacan su “recorrido y llegada” al campo rival. Con el City como principal interesado, ahora el “Colo” llama la atención desde tierras españolas.

El futuro de Valentín Barco estaría en Europa, pero aparte del Manchester City se sumó el interés de otro gigante del Viejo Mundo. En España aseguran que Diego Simeone sigue de cerca el rendimiento del Colo y que le “entusiasma por la posición en la que juega”. El joven de 19 años, que se desempeña como lateral izquierdo y que también juega de extremo por esa banda, es una de las mejores apariciones del fútbol argentino.

“El Cholo (Simeone) tiene un gran deseo por un futbolista que le entusiasma en la posición que juega. Tiene 19 años. Una cláusula de 12 millones de dólares. Lateral, largo recorrido y con buena llegada. Es Valentín Barco y juega en Boca”, contó el periodista español José Manuel Estrada en El Chiringuito.

“Sería un buen negocio para las arcas de Boca, pero hay que reconocer que Riquelme llegó a Boca en 2019, con deudas, no tenía prácticamente nada y hoy es un club que está saneado con 30 millones de dólares en las arcas. Lo que hizo Riquelme es una auténtica maravilla, por cierto, a ver si sale presidente ahora en el mes de diciembre”, destacó.

Cabe recordar que hace unos meses surgió la versión del interés del Manchester City dirigido por Pep Guardiola. Incluso el Colo habría estado al tanto de ello, pero reparó en quedarse en el club hasta que dure la participación del equipo en la Copa Libertadores. “El Atlético Madrid tiene un rival muy duro que es el City de Guardiola, que está loco por este futbolista”, concluyó Pipi Estrada.

Barco se distingue por su dinámica, habilidad, buena pegada y también por su personalidad ya que se animó a cerrar la definición por penales ante Nacional de Montevideo en La Bombonera o subirse sobre la pelota en el partido de vuelta ante el Palmeiras en Brasil, algo que generó la bronca de sus rivales.

Bajo la conducción de Jorge Almirón, Barco logró continuidad como titular comenzó a jugar de extremo por la banda izquierda y generó peligro por ese sector debido a sus llegadas y generación de juego. Integró la selección argentina Sub 20 que fue eliminada en los octavos de final ante Nigeria en el certamen jugado en el país.

“Me siento cómodo de las dos maneras. Donde el equipo me necesita o el técnico disponga voy a jugar. Capaz todos piensan que me siento mejor de volante porque mis cualidades son ofensivas, pero de 3 me gusta mucho porque tengo la cancha de frente. De volante puedo generar más daño, llegó más al arco rival. Son las dos posiciones que me gustan y a las que estoy acostumbrado desde chico”, manifestó Barco en una entrevista con El Canal de Boca.

Los buenos rendimientos de Barco rebotaron en Europa y por eso ahora cuenta con una proyección internacional. Ayuda su corta edad ante una posible transferencia en el futuro. Su actual contrato con Boca Juniors vencerá en diciembre del año próximo. En el club de La Ribera acumula 33 partidos, un gol y cuatro asistencias.

